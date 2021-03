Test du Lenovo ThinkPad X1 Nano: Lenovo laisse tomber le micro avec son ThinkPad léger, rapide et durable

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano est juste le type d’ordinateur portable puissant, léger et durable que vous voudrez emporter avec vous lors de vos voyages d’affaires après une pandémie – et il est encore plus pratique maintenant parce qu’il est si facile à emporter partout dans la maison . Il joue également là-bas dans le stade avec d’autres concurrents de Tiger Lake de 11e génération, et à un cheveu de moins de deux livres, il pèse moins que presque tous.

Équipé d’une caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale, d’un radar de détection de présence, d’un écran 2K avec Dolby Vision HDR et d’un clavier premium, le X1 Nano couvre la plupart des bases pour les utilisateurs en entreprise, et nous n’avons pas encore mentionné la durée de vie de la batterie exceptionnelle. . Mais avec seulement deux ports disponibles (Thunderbolt 4, au moins), vous devrez investir dans un concentrateur USB-C pour connecter les accessoires hérités.

Configuration

Lenovo propose neuf versions du lien non produit ThinkPad X1 NanoRemove sur son site Web de vente au détail. Le modèle le moins cher est livré avec un processeur quadricœur i5-1130G7, 16 Go de RAM LPDDRx, une carte graphique Iris Xe intégrée et un SSD de 512 Go, pour un prix Web de 2919 € que vous pouvez réduire à 1150 € en utilisant un «eCoupon» bien en vue. À l’extrémité supérieure se trouve une version quadricœur Core i7-1180G7 avec les mêmes graphiques Iris Xe intégrés, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Comme pour tous les autres SKU Nano X1 répertoriés sur Lenovo.com Supprimez le lien non produit, le prix du modèle haut de gamme peut être considérablement réduit avec un eCoupon – dans ce cas, d’un montant élevé de 3719 € à 2231 € plus raisonnable.

Le X1 Nano particulier que nous examinons (20UN000EUS) est vendu uniquement via des canaux de vente au détail tiers (comme sur Amazon), bien qu’une version identique avec un numéro de pièce différent soit en vente sur Lenovo.com. Au moment de la publication, les deux modèles se vendaient environ 1 877 € (après application d’un eCoupon si vous magasinez sur le site de Lenovo).

Examinons de plus près les spécifications de notre X1 Nano:

CPU: Intel Core i7-1160G7 à quatre cœurs

Intel Core i7-1160G7 à quatre cœurs Mémoire: 16 GB

16 GB Graphique: Intel Xe intégré

Intel Xe intégré Espace de rangement: SSD de 512 Go

SSD de 512 Go Afficher: 13 pouces 2160 x 1350 IPS (450 nits, non tactile)

13 pouces 2160 x 1350 IPS (450 nits, non tactile) Webcam: 720p

720p Connectivité: Deux ports Thunderbolt 4, prise audio combo

Deux ports Thunderbolt 4, prise audio combo La mise en réseau: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Biométrie: Reconnaissance faciale IR, lecteur d’empreintes digitales

Reconnaissance faciale IR, lecteur d’empreintes digitales Capacité de la batterie: 48 wattheures

48 wattheures Dimensions: 11,53 x 8,18 x 0,66 pouces (0,55 pouces au point le plus mince)

11,53 x 8,18 x 0,66 pouces (0,55 pouces au point le plus mince) Poids: 1,99 livre (mesuré), 0,54 livre (adaptateur secteur)

Le processeur quad-core du X1 Nano est le plus rapide des puces Tiger Lake de classe UP4 de faible puissance d’Intel, qui sacrifient la vitesse d’horloge de base (généralement utilisée pour les tâches informatiques quotidiennes, comme la navigation Web) au profit d’une plus grande autonomie de la batterie. Pour compenser, ces puces offrent des vitesses d’horloge boostées qui offrent une brève poussée de puissance similaire à celle que vous obtiendriez de l’une des puces de classe UP3 les plus robustes d’Intel. Si vous voulez réduire les coûts d’un processeur, l’abandon de l’horloge de base est un choix raisonnable – il y a généralement beaucoup de vitesse à perdre. Nous verrons comment le processeur du X1 Nano se comporte avec les tâches du monde réel dans notre section performances.

Les 16 Go de RAM et le processeur graphique Intel Xe intégré conviennent bien aux créateurs de contenu mobile, sinon moins aux joueurs. Le SSD de 512 Go est spacieux pour les applications et une collection multimédia modeste. Nous sommes impressionnés par le fait que Lenovo a également entassé un écran lumineux 2K, une biométrie du visage et des empreintes digitales, le Wi-Fi 6 et une batterie de taille moyenne de 48 watts-heure dans une coque aussi mince.

Conception

La grande histoire du ThinkPad X1 Nano de Lenovo est quelque chose que vous ressentirez plutôt que de voir. À juste un ruban de moins de deux livres (Lenovo dit qu’il pèse 1,99 livre, et mes propres mesures l’ont confirmé), le X1 Nano est le ThinkPad le plus léger de Lenovo à ce jour. J’ai adoré le transporter d’une pièce de mon appartement à une autre.

En ce qui concerne l’apparence, le ThinkPad X1 Nano suit les traces des autres ordinateurs portables ThinkPad de Lenovo, c’est-à-dire que tout est affaire. Le toit hybride en fibre de carbone et le châssis en magnésium-aluminium du X1 Nano sont tous deux noir de jais. Le couvercle a une sensation légèrement caoutchoutée, ce qui le rend facile à saisir, mais il est également sensible aux empreintes digitales graisseuses. Dans une touche soignée qui sera familière aux utilisateurs ThinkPad, le «i» dans le logo ThinkPad estampé sur le couvercle émet une lueur pulsante lorsque l’ordinateur portable est en mode veille.

Ben Patterson / IDG Le «i» sur le logo ThinkPad s’allume lorsque le X1 Nano est en mode veille. Et oui, ce sont des traces d’empreintes digitales huileuses.

Lenovo affirme que le X1 Nano – encore une fois, comme les autres ThinkPad – répond à la norme de ténacité MIL-STD 810G, ce qui le rend résistant aux chocs mécaniques, aux vibrations, au sable et à la poussière, aux températures extrêmes, à l’humidité et à d’autres risques environnementaux.

Afficher

Évalué à 450 nits et offrant une gamme de couleurs sRGB de 100%, l’écran 13 pouces et 2K du ThinkPad X1 Nano prend en charge Dolby Vision HDR, qui offre des niveaux de contraste époustouflants lorsque vous regardez du contenu amélioré Dolby Vision sur des applications telles que Netflix sur le Windows Store. Les angles de vision sur le panneau IPS (commutation dans le plan) sont tout aussi impressionnants, l’écran ne s’assombrissant qu’un peu lorsqu’il est vu de côté ou au-dessus.

Pour l’écran du X1 Nano, Lenovo est revenu à un rapport hauteur / largeur 16:10 plus traditionnel que 16: 9, ce qui en fait un écran légèrement plus grand qui convient mieux au traitement de texte et aux feuilles de calcul. L’écran est bordé de minces lunettes sur trois côtés – seule la lunette inférieure est un peu trapue. Deux caméras sont intégrées dans le cadre supérieur: une caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale et une webcam 720p avec un obturateur de caméra physique. (Nous discuterons un peu des performances du chat biométrique et vidéo du X1 Nano.)

Ben Patterson / IDG La webcam 720p du ThinkPad X1 Nano est livrée avec un obturateur de caméra physique.

Une caractéristique que vous ne trouverez pas sur l’écran de ce X1 Nano particulier est la capacité tactile. Deux SKU de milieu de gamme (avec processeurs Core i5-1130G7) et un modèle haut de gamme (alimenté par une puce Core i7-1180G7) ont des écrans tactiles.

Clavier, pavé tactile, haut-parleurs et webcam

Certains ordinateurs portables aussi fins et légers sont équipés d’un clavier peu profond, mais pas le ThinkPad X1 Nano. Comme avec les autres ThinkPads plus grands que j’ai testés, il est livré avec un clavier solide et haut de gamme avec une quantité de voyage luxueuse.

Ben Patterson / IDG Le ThinkPad X1 Nano dispose d’un clavier profond et confortable. Et voici le TrackPoint!

Au milieu du clavier se trouve le témoin TrackPoint, le dispositif de pointage ThinkPad qui est resté pratiquement inchangé après près de 30 ans. Le fait de pousser le petit bouton rouge fait flotter le curseur sur l’écran, avec un mouvement incroyablement fluide et contrôlé. Il y a aussi un pavé tactile standard à trois boutons, qui s’est avéré presque insensible aux fausses entrées même lorsque j’écrasais mes paumes contre lui.

Avec des haut-parleurs haut de gamme conçus en consultation avec Dolby, les haut-parleurs stéréo du X1 Nano offrent une quantité impressionnante de détails et d’espace pour un ordinateur portable, même si la réponse des graves est quelque peu insuffisante. L’application Dolby Access comprend des préréglages audio pour les modes Jeu, Film, Musique et Voix, tandis qu’un mode Dynamique est conçu pour ajuster le son automatiquement en fonction du contenu. Cela dit, les amateurs de musique et de cinéma seront toujours mieux servis par des haut-parleurs externes ou un casque.

La webcam 720p du X1 Nano fournit des images relativement nettes et nettes et des couleurs réalistes tout en réduisant au minimum le bruit et les taches. C’est bien pour les appels Skype et Zoom, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une webcam 1080p externe.

Biométrie et sécurité

Le ThinkPad X1 Nano offre quelques options biométriques. Le lecteur d’empreintes digitales match-on-chip renforce la sécurité en effectuant tous les enregistrements, stockages et analyses d’empreintes digitales sur la puce elle-même, tandis que la technologie PurePrint de Synaptics utilise l’IA pour détecter les fausses empreintes digitales. Le capteur utilise l’accélération matérielle pour accélérer la correspondance des empreintes digitales. Le X1 Nano s’est déverrouillé de manière fiable quelques instants seulement après que j’ai posé le doigt sur le lecteur.

Une deuxième option est la reconnaissance faciale IR associée à la détection de présence. En utilisant une combinaison d’un capteur radar ultra-large bande et de la caméra infrarouge intégrée dans le cadre supérieur de l’écran, le X1 Nano peut vous connecter automatiquement à Windows lorsque vous approchez de l’ordinateur portable. Lorsque vous quittez, le X1 Nano verrouille Windows et met le système en état de veille. L’application Lenovo Commercial Vantage vous permet de régler la sensibilité des deux fonctionnalités.

La détection de présence de l’utilisateur du X1 Nano a fonctionné presque parfaitement pendant mes tests, verrouillant rapidement le système lorsque je m’éloignais de mon bureau et me connectant docilement à mon retour, le tout sans que je doive toucher le clavier.

Les ports

Eh bien, c’est facile. Le ThinkPad X1 Nano possède exactement deux (2) interfaces de données, et ce sont tous les deux des ports Thunderbolt 4.

Ben Patterson / IDG Le ThinkPad X1 Nano n’a que les deux ports Thunderbolt 4, plus une prise audio combo.

Une version plus récente du standard Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 est livré avec les mêmes vitesses de transfert mais ajoute de nouvelles normes plus strictes, y compris la prise en charge garantie de deux moniteurs 4K ou d’un seul écran 8K à 60 Hz, ainsi que des stations d’accueil avec jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4 . Thunderbolt 4 peut également gérer des câbles plus longs, y compris des câbles optiques de 50 mètres à venir.

Outre les ports jumeaux Thunderbolt 4, le X1 Nano dispose d’une prise audio combo. C’est tout.

Ben Patterson / IDG Sur le côté droit du ThinkPad X1 Nano se trouve le bouton d’alimentation, et … eh bien, c’est tout.

Maintenant, si vous ne disposez que de deux ports de données sur un ordinateur portable moderne et professionnel comme le X1 Nano, nous prendrons Thunderbolt 4. Sachez cependant que vous n’apprécierez pas vraiment les ports USB Type-A jusqu’à ce qu’ils soient partis. Au cours de mes tests, je me suis souvent retrouvé à me tourner vers mon hub Aukey USB-C Supprimez le lien non produit pour connecter des périphériques tels que des souris filaires, des lecteurs optiques et d’autres accessoires dotés de connecteurs USB hérités.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les performances réelles du Lenovo ThinkPad X1 Nano

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂