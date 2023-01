Pokemon sans Sacha et sans Pikachu, que sait-on du nouvel anime de 2023 ?

De nombreux fans ont été surpris lorsque l’anime Pokémon a annoncé que Ash et Pikachu ne seraient plus les protagonistes de sa prochaine saison. Avec Ash réalisant son rêve en remportant la Pokémon League, il a été annoncé qu’il cesserait de participer en tant que personnage principal, donnant naissance à d’autres protagonistes depuis la création de l’anime en 1997.

C’est ici que nous rencontrons Riko et Roy, les deux nouveaux personnages Pokémon qui joueront le rôle principal de Sacha et Pikachu. A travers une image publiée à la fin de l’annonce des prochains épisodes où Ash fera ses adieux, on peut les voir accompagnés des initiales de Paldea, une région apparue dans les derniers jeux.Pokemon écarlate et violet ».

Ça pourrait aussi vous intéresser : Chainsaw Man, Spy x Family ? Quels ont été les anime les plus regardés en 2022







Bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur le nouvel anime, il est clair qu’il se déroulera dans la région de Paldea, car comme d’habitude, l’anime Pokémon est situé dans la région dans laquelle se déroulent les jeux. Par exemple, »Pokémon Journeys » a vu Ash remporter son titre de champion du monde à Galar, la région où se déroulent les jeux »Pokémon Sword and Shield ».

Pour le moment, seules les images des nouveaux protagonistes sont disponibles, on ne sait donc pas s’ils poursuivront le même objectif que Ash, étant une histoire similaire seulement maintenant avec Riko comme protagoniste. Même avec une seule image, de nombreux fans ont déjà spéculé sur le fait que Riko sera la fille d’Ash, et si nous verrons Ash dans une version plus adulte, bien que rien n’ait été officiellement confirmé.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nier : Automata Ver1.1a, nouvel anime : date de sortie et intrigue

Toujours sans date de première prévue, on sait que le prochain anime sera présenté en première au Japon en 2023, sa première pour les différentes régions du monde ayant lieu quelque temps plus tard, comme il est de coutume avec les sorties d’autres anime.