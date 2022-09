Henry Cavill rejoindrait Marvel après être passé par DC

merveille

Henry Cavill a quitté DC il y a plus d’un an et maintenant il serait allé à la compétition. Connaître tous les détails.

© GettyHenry Cavill

Actuellement Henry Cavill Il est devenu l’un des acteurs les plus importants et les plus connus d’Hollywood. Son passage par Superman l’a transformé en une star internationale, mais la vérité est que petit à petit, il a su rester dans l’industrie grâce à son grand talent. La preuve en est qu’il a ébloui avec le rôle principal dans des séries comme Le sorceleurcaptivant ainsi des milliers de personnes et, en plus, leur participation àEnola Holmes cela l’a placé encore plus au sommet.

En fait, c’est pourquoi Henry Cavill a été placé parmi les stars préférées de Netflix. Malgré tout, même si l’acteur travaille déjà sur d’autres projets, de nombreux fans souhaitent le revoir dans Superman. C’était l’année dernière, juste le jour de son anniversaire (le 5 mai), lorsque Warner a confirmé que sa participation en tant qu’homme d’acier était terminée. Pour cette raison, plusieurs fans attendent son retour, mais maintenant une possible nouvelle a été divulguée qui a déjà enchanté des milliers de personnes.

Après diverses spéculations sur son avenir, il aurait été confirmé qu’Henry Cavill est arrivé chez Marvel. Pendant des mois, on a dit que l’acteur était en pourparlers avec la franchise dirigée par Kevin Feige Et apparemment c’est officiel maintenant. Il y a quelques heures, une image est devenue virale sur Twitter dans laquelle l’acteur est vu comme le nouveau membre de la distribution du film de Los Angeles. Les quatre Fantastiquesqui n’a pas encore de date de sortie officielle.

Au salon D23 Cavill aurait été officialisé en tant que Victor Von Doom. Cependant, la réalité est qu’elle n’est pas encore pleinement confirmée puisque, bien qu’elle ait enchanté des milliers de personnes, Ce n’est pas vrai. En effet, le stand Marvel apparaîtra aujourd’hui et les nouvelles qu’ils donneront ne sont pas encore confirmées. De même, la réalité est que cela, s’il était rempli, exclurait la possibilité qu’il apparaisse dans Adam noir.

Bien que cela soit possible et que les franchises de super-héros surprennent toujours, la réalité est que maintenant Henry travaillerait pour la compétition, c’est-à-dire Marvel. Cependant, plus d’une fois, l’acteur a déclaré qu’il aimerait revenir jouer Superman, mais la possibilité n’a pas encore été ouverte. En tout cas, pour l’instant, l’acteur reviendrait sur grand écran de façon épique.

