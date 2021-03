Vikings: Ragnar, aviez-vous vraiment l’intention d’assassiner Floki après la mort d’Athelstan?

« Vikings« C’était une série Viking qui a été diffusée pendant un total de six saisons et a raconté l’histoire du guerrier notoire Ragnar Lothbrok. Ragnar était le meilleur ami du personnage excentrique Floki dans la série, mais un complot d’assassinat a eu des conséquences néfastes sur leur relation. Floki a tué Athelstan, l’ami de Ragnar, et les fans pensent que Ragnar avait prévu de se venger.

Le showrunner du « Vikings », Michael Hirst, a parlé de la fin de la série avec le saison 6, détaillant les circonstances qui ont conduit à son aboutissement. Inspiré des légendaires sagas nordiques, « Vikings« raconte les aventures du légendaire héros nordique, de sa famille et de ses compagnons guerriers alors qu’ils s’apprêtent à régner Scandinavie après des incursions réussies en Angleterre.

La série a été créée sur la chaîne Histoire en mars de 2013 et, avec l’aide de transmissions en Netflix Oui Amazon prime, est devenue une marque culte. Les critiques ont généralement félicité le spectacle pour ses performances stellaires et pour sa capture authentique de l’esprit de l’époque médiévale, bien que certains aient cité sporadiquement des inexactitudes historiques dans la représentation de la société viking.

Lorsque « Vikings« créé pour la première fois sur la chaîne Histoire, il était destiné à être une mini-série. Mais en raison de sa grande popularité, la série a rebondi et s’est étendue à un 6ème saison. Ragnar, le personnage principal a su séduire le public et se demande donc ce qui s’est réellement passé avec la mort de Floki. Continuez à lire et découvrez les détails.

RAGNAR, AVEZ-VOUS VRAIMENT PENSÉ À TUER FLOKI?

Récemment, dans une interview avec Collider, Hirst a révélé pourquoi il avait décidé de mettre fin aux Vikings avec la saison 6. Selon Hirst, c’était son appel, et non celui du réseau, à baisser les rideaux de l’émission. (Photo: Histoire)

Ragnar Lothbrok était un personnage préféré des fans dans « Vikings » et beaucoup ont dit que cela maintenait la série en vie. Malheureusement, il a été tué dans la saison quatre et sa mort a laissé les téléspectateurs se sentir en colère et le cœur brisé. La série a présenté de nombreux décès choquants, avec la mort de Christian Athelstan l’un des plus émouvants.

Athelstan Oui Ragnar ils avaient tissé un lien fort lorsqu’ils avaient tous deux appris à apprécier les coutumes religieuses de l’autre. Mais Floki n’acceptait pas tant les coutumes de Athelstan et a continué à considérer l’ancien moine comme une menace. Finalement, Floki il a été submergé de peur et tué Athelstan, qui soupçonnait sa mort à l’horizon.

Vikings (Photo: Histoire)

Pourtant, ce fut un choc complet pour les fans et pour Ragnar, qui a pleuré la mort de son ami pendant longtemps. Les mauvaises actions de Floki ils se sont démarqués publiquement, mais il n’a jamais été vraiment puni pour ce qu’il avait fait. Certains fans croient que Ragnar il avait l’intention de tuer Flokicomme il se souciait profondément de Athelstan. Certaines rumeurs indiquent qu’il a été utilisé Reddit pour discuter de la possibilité.

Un fan a déclaré: «Que pensez-vous que Ragnar aurait fait à Floki si Bjorn ne l’avait pas forcé, pour ainsi dire, à l’arrêter publiquement pour avoir tué Athelstan? Il a parlé de montrer Floki la fureur d’un homme patient. Cependant, la seule chose importante qu’il avait faite pour Floki jusque-là était de le laisser diriger et échouer dans la première attaque sur Paris.

Vikings (Photo: Histoire)

«Alors qu’avait-il d’autre en réserve pour Floki si Bjorn ne gâchait pas ses plans? De nombreux fans ont souligné qu’il y avait un lien trop fort entre Floki Oui Ragnar pour que le roi de Kattegat tue-le. À la fin, Ragnar lâcher prise Floki parce qu’il ne voulait pas causer plus d’inconfort au sein du groupe. Cependant, certains fans sont convaincus que Ragnar J’avais de plus grands projets pour Floki dans votre manche.

Un fan a déclaré: «Ragnar a dit à Bjorn ‘Tu ne penses pas que s’il voulait être arrêté, il l’aurait déjà fait?’ «Alors il avait définitivement quelque chose en réserve pour Floki, mais peut-être que les scénaristes ne savaient pas quoi. «Il ne lui aurait rien fait, il a tué Athelstan et il était furieux. Je n’allais pas prétendre que rien ne s’était passé « . Le créateur du spectacle, Michael Hirst, je parle avec Express.co.uk à propos de si Floki a-t-il jamais regretté d’avoir tué Athelstan.

Il a dit qu’il n’y avait jamais eu de regret car Floki Je croyais fermement que Athelstan avait une influence négative sur Ragnar. Je pensais que je tuais Athelstan pour le bien de son ami et du reste des Vikings. Floki il méprisait l’idée du christianisme et se sentait plus menacé par le concept vers la fin de l’ère viking. Il était convaincu que les dieux nordiques existaient et qu’ils finiraient par vaincre le dieu chrétien de Athelstan.