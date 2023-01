Liste des acteurs et personnages de « Ginny et Georgia » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux chapitres

La deuxième saison de « Ginny et Georgia », série netflix Créé par Sarah Lampert, il sera présenté en première le 5 janvier 2023 et dans les dix nouveaux épisodes, Ginny doit faire face au fait que sa mère a été assassinée pour la protéger. De son côté, Georgia préfère que le passé soit dans le passé et se concentre sur son mariage avec Paul Randolph.

Dans une interview avec Seventeen en novembre 2021, Antonia Gentry, qui joue Ginny, a noté que dans le nouvel opus «les enjeux sont maintenant beaucoup plus élevés, évidemment, que ce que nous avions laissé dans la saison 1. Donc, je pense que les fans vont avoir beaucoup de tension merveilleuse, beaucoup de construction jusqu’à l’apogée, et quelques personnages intéressants seront révélés .”.

La production de la saison 2 de « Ginny et Géorgie» terminé fin avril 2022. Bien sûr, Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Scott Porter, Raymond Ablack, Felix Mallard et Sara Waisglass reviennent dans le casting principal, tandis qu’Aaron Ashmore rejoint le casting du série netflix.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « GINNY AND GEORGIA »

1. Brianne Howey comme Georgia Miller

Après que son fiancé ait été réélu maire de Wellsbury, Georgia pense que sa seule préoccupation sera le mariage, cependant, en rentrant chez elle, elle découvre que ses enfants se sont échappés sur une moto volée. Malgré l’inquiétude et la douleur, elle essaie de rester positive et de garder une longueur d’avance sur les gens qui déterrent son passé pour lui enlever son avenir.

Brianne Howey dans le rôle de Georgia Miller dans la saison 2 de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

2. Antonia Gentry dans le rôle de Ginny Miller

Selon la description de Netflix, « après avoir volé le vélo de Marcus pour quitter la villeGinny ne veut rien de plus que s’éloigner le plus possible de sa mère, mais elle ne peut pas échapper à sa vie à Wellsbury pour toujours.”. Dans les nouveaux épisodes, Ginny se sent isolée et commence à s’automutiler. Mais avant qu’il ne soit trop tard, il demande de l’aide à quelqu’un en qui il a confiance.

Ginny et Austin s’enfuient à la fin de la première saison de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

3. Diesel La Torraca dans le rôle d’Austin Miller

Austin accepte de s’enfuir avec sa sœur aînée après avoir découvert que son père n’a jamais reçu ses lettres et que toutes les réponses qu’il chérissait étaient des faux de Géorgie. Rentrer à la maison, « les choses changent de manière surprenante, tant dans sa vie sociale que dans sa relation avec son père”.

Diesel La Torraca revient dans le rôle d’Austin Miller dans la saison 2 de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

4. Felix Mallard comme Marcus

Félix Mallard revient en tant que Marc dans la deuxième saison deGinny et Géorgie”. Dans le nouvel opus, le frère de Max est toujours amoureux de Ginny malgré le vol de sa moto, puisque « elle l’inspire, et cette inspiration illumine son monde”. Cependant, « ne peut pas bannir ses démons intérieurs”.

Marcus parle à Ginny dans les toilettes d’une école dans la série « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

5. Scott Porter en tant que maire Paul Randolph

Dans la deuxième saison, Paul Randolph tente d’unir sa famille à celle de sa fiancée, mais ce ne sera pas une tâche facile, entre autres, car sa famille vit une vie confortable en Nouvelle-Angleterre et ils ne sont pas ravis de la nouvelle. Aussi, le maire réélu de Wellsbury continue d’apprendre de nouvelles choses sur sa future épouse.

Scott Porter dans le rôle du maire Paul Randolph dans la saison 2 de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

6. Raymond Ablack comme Joe

Après avoir réalisé que Georgia était l’adolescente avec qui il avait partagé un sandwich 16 ans plus tôt, Joe tombe encore plus amoureux d’elle, mais travaille dur pour cacher ses sentiments et se concentre sur Blue Farm Café.