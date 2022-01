Le showrunner des garçons dit que Homelander pourrait vaincre Superman

Qui gagnerait dans un combat entre Homelander et Superman ? Eric Kripke mise sur le leader des Seven.

L’un des débats les plus intéressants d’aujourd’hui avec les fans de Les garçons est de savoir si Homelander pourrait rivaliser avec Superman. Les comparaisons sont naturelles, car Homelander sert de parodie de l’homme d’acier, transférant bon nombre des mêmes superpuissances. Bien sûr, la plus grande différence est que Superman utilise ses pouvoirs pour de bon tandis que Homelander est un sociopathe complet qui semble constamment sur le point de décimer la planète entière.

Alors, que se passerait-il si ces deux-là se rencontraient un jour dans une bataille hypothétique ? Différents fans auront leur propre opinion sur qui gagnerait ce combat. Dans une nouvelle interview avec The Illuminerdi, Les garçons Le showrunner Eric Kripke a maintenant pesé ses fautes. Selon Kripke, Homelander a l’avantage car il n’a pas de code moral auquel il se conforme, contrairement à Man of Steel. L’implication est que même si Superman pourrait se retenir, Homelander ne tirerait aucun coup de poing, recourant aux tactiques les plus sales pour s’assurer qu’il gagne.

« Je veux dire que c’est définitivement Homelander parce que Superman a une morale et Homelander est comme un sociopathe hardcore. Donc, c’est comme si Homelander n’avait aucun problème à arracher les testicules de Superman, comme zéro. Et Superman va être comme frapper au-dessus de la ceinture. Donc, ce n’est en quelque sorte pas un concours.

Il y a de fortes chances qu’il y ait beaucoup de fans de Superman qui ne soient pas d’accord avec cette évaluation. Un croisement ne semble pas probable, donc nous ne le saurons probablement jamais vraiment avec certitude. De quoi Homelander devra s’inquiéter dans la troisième saison de Les garçons, apparemment, c’est l’arrivée du groupe de super-héros connu sous le nom de Payback. Le groupe était essentiellement la première équipe de super-héros de Vought dans les années précédant la création de The Seven, Homelander ouvrant la voie. Le Soldier Boy de Jensen Ackles est l’un des tout premiers super-héros de Vought et a été le leader de Payback.

« Je veux dire tous [are important]! Je veux dire, je pense qu’ils ont tous des choses incroyables à faire », a également déclaré Kripke à The Illuminerdi à propos de l’arrivée de Payback. « Je veux dire que la saison 3 est amusante parce qu’il ne s’agit pas seulement de Soldier Boy, mais de l’équipe dont il faisait partie qui s’appelle Payback. . Et Laurie Holden joue Crimson Countess et il y a un tas d’autres héros qui sont incroyables. Donc, en quelque sorte, voir qui était les Sept avant les Sept. Et à quoi ressemblait la vie de Vought ? Dans l’histoire de Vought, comment était-ce dans les années 60, 70 et 80 ? Plonger dans l’histoire du monde, pas seulement dans le présent, a été très amusant.





Les deux premières saisons de Les garçons ont été très bien accueillis par les fans et il y a beaucoup d’excitation à l’approche de la troisième saison. Servant de parodie de fiction de super-héros, Les garçons suit un groupe hétéroclite de justiciers dont la mission est d’empêcher les super-héros corrompus d’abuser de leurs capacités. Amazon n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la troisième saison de Les garçons. En attendant, les deux premières saisons peuvent être binged sur Prime Video. Le fan art montré ci-dessus nous vient de Skull101ify sur Instagram.





