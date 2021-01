Plus de 4,8 lakh personnes sont mortes à cause d’événements météorologiques extrêmes ce siècle: analyse

26 janv.2021 13:55:58 IST

Près d’un demi-million de personnes sont mortes dans des catastrophes naturelles liées à des événements météorologiques extrêmes au cours des 20 dernières années, selon une nouvelle évaluation de la menace directe posée à l’humanité par le changement climatique. Le fardeau de mortalité des catastrophes liées au climat telles que les tempêtes, les inondations et les vagues de chaleur est massivement supporté par les pays en développement. Au début du Sommet sur l’adaptation au climat, organisé pratiquement cette année en raison de la pandémie, le groupe de réflexion Germanwatch a calculé que ces catastrophes ont coûté à l’économie mondiale la somme stupéfiante de 2,56 billions de dollars ce siècle.

Une analyse de plus de 11 000 événements météorologiques extrêmes a révélé près de 4 80 000 morts depuis 2000, Porto Rico, le Myanmar et Haïti étant les pays les plus touchés, selon le rapport.

Dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, les pays plus riches sont censés fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les États plus pauvres à atténuer les augmentations de température et à s’adapter au changement climatique. Mais des recherches récentes suggèrent que le montant réel du financement disponible pour les pays en développement pour l’action climatique est bien inférieur.

L’indice climatique mondial de Germanwatch a examiné l’impact de deux décennies d’événements météorologiques extrêmes, en particulier la saison des tempêtes de 2019, qui a produit des ouragans et des cyclones qui ont dévasté des parties des Caraïbes, de l’Afrique de l’Est et de l’Asie du Sud.

«Cela montre que les pays pauvres et vulnérables sont confrontés à des défis particulièrement importants pour faire face aux conséquences des événements météorologiques extrêmes», a déclaré le co-auteur David Eckstein.

« Ils ont un besoin urgent d’assistance financière et technique. »

L’adaptation – réduire les retombées entre les communautés et accroître leur capacité à faire face aux catastrophes liées au climat telles que les inondations et la sécheresse – est un pilier de l’accord de Paris.

L’accord consacre 50 milliards de dollars par an à l’adaptation, mais à mesure que les catastrophes se sont multipliées au cours des années qui ont suivi sa survenue, les Nations Unies affirment que le coût augmentera au cours des prochaines années.

Sur les 70 milliards de dollars dont les pays en développement ont besoin chaque année, seuls 30 milliards de dollars sont actuellement disponibles.

Dans son rapport Adaptation Gap de ce mois-ci, le Programme des Nations Unies pour l’environnement a déclaré que le coût annuel réel de l’adaptation aux impacts climatiques pourrait atteindre 300 milliards de dollars d’ici 2030 et 500 milliards de dollars d’ici le milieu du siècle.

Huit des dix pays les plus touchés selon l’indice de lundi ont un revenu par habitant faible ou intermédiaire.

« Les pays les plus pauvres sont les plus durement touchés car ils sont plus vulnérables aux effets néfastes d’un danger et ont une capacité d’adaptation plus faible », a déclaré la co-auteure Vera Keunzel.

Elle a déclaré que des pays comme Haïti, les Philippines et le Pakistan étaient frappés presque constamment par des événements météorologiques extrêmes, ce qui ne leur a pas permis de se remettre complètement d’une catastrophe avant les prochaines frappes.

Le Sommet sur l’adaptation au climat, accueilli par les Pays-Bas, verra les pays se réunir virtuellement pour rechercher «des engagements clairs à livrer de nouvelles initiatives concrètes» pour aider les pays à faire face au changement climatique.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂