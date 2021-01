La graine d’Hérobrine est enfin trouvée dans « Minecraft »

La graine originale de l’histoire de «Minecraft» Herobrine, une creepypasta légendaire, a enfin été localisée.

L’histoire d’Herobrine est familière à de nombreux fans de «MinecraftParce qu’il a l’intention de effrayer les joueurs joueur unique quand ils s’y attendent le moins.

La légende est née en un poste 4chan en 2010, et a été catapulté à la notoriété lorsque le streamer « Minecraft » Copelan a partagé des images qui « prouvaient » que l’histoire était vraie.

Il est allégué que Herobrine est un personnage généré en mode solo, effectuant d’étranges rituels tels que la sculpture de tunnels et la coupe des feuilles des arbres. Il se distingue du Steve Minecraft par défaut par ses yeux blancs qui manquent de pupilles et de mouvements étranges. Il pâtes terrifiantes continue de spéculer que c’est frère mort du créateur de « Minecraft », Notch.

Les détails de la graine sont:

La graine: 478868574082066804

Version: Java Alpha 1.0.16_02

La découverte a été attribuée andrew_555 de Minecraft Home. les fans de ce thème recherchent toujours le Graine originale utilisée dans la première bande-annonce de Minecraft.