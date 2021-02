JoJo Siwa le rend officiel Instagram avec sa petite amie Kylie

La YouTuber JoJo Siwa est devenue officielle sur Instagram avec sa petite amie Kylie.

S’adressant à la plateforme de médias sociaux, la jeune femme de 17 ans a dédié une série de photos à sa partenaire, Kylie.

Le message, qui a été partagé avec ses 10,5 millions d’abonnés et qui a été aimé plus de 400000 fois, se lit comme suit: « Après avoir été ma meilleure amie pendant plus d’un an, le 8 janvier 2021, j’ai commencé à appeler cet humain exceptionnel ma petite amie … et depuis alors j’ai été le plus heureux que j’aie jamais été!

« Elle est sérieusement la personne la plus aimante, la plus solidaire, la plus heureuse, la plus protectrice et juste la plus belle personne parfaite au monde. Et je peux l’appeler mienne! Joyeux un mois à ma fille! Je t’aime de plus en plus chaque jour! »

Crédit: Instagram / itsjojosiwa

JoJo a confirmé qu’elle avait une petite amie la semaine dernière lors d’une apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. Elle a parlé à l’animateur de l’émission-débat vétéran de son coming-out et de son inspiration – sa petite amie.

Elle a dit: « Je faisais du TikTok avec les gens de la maison des fiertés … et je me dis: » Je pense que ce TikTok va me sortir « .

« Cela ne me dérange pas vraiment, c’est vrai. J’ai la petite amie la plus incroyable, la plus merveilleuse, la plus parfaite et la plus belle du monde. Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte, je n’ai tout simplement pas encore montré Internet. «

Ses amis et sa famille connaissaient déjà sa sexualité mais c’est sa petite amie qui l’a encouragée à aller plus loin. Siwa a déclaré: « Elle était super encourageante, elle était comme, ‘Faites-le!’ J’étais comme, « D’accord » «

En fait, elle a confirmé qu’elle était gay à peine dix minutes après avoir dit à son publiciste qu’elle n’allait pas commenter publiquement.

Admettant que c’était une « chose effrayante » à faire, à cause de ceux qui ne sont pas encore prêts à accepter la communauté LGBTQ +, l’adolescent a ajouté: « Je dis, même s’il y a un million de personnes qui ne l’acceptent pas, il y en a une centaine millions qui le font.