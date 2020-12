« Le bon docteur »: les 10 pires films de Freddie Highmore, selon Rotten Tomatoes

Le travail d’acteur n’est pas facile. Un film implique toute une équipe de production qui, bien que dans le domaine professionnel, ils n’aient presque pas d’erreur lors de l’enregistrement d’un film, la vérité est que chaque film est un plan en l’air pour savoir s’il réussira ou non. Cela est arrivé à de grands succès pensés pour un petit public ou à d’énormes superproductions qui ne sont pas à la hauteur du box-office.

Par conséquent, un acteur pourrait avoir un énorme succès dans son palmarès des projets auxquels il a participé, tandis que d’autres ils ne sont pas si chanceux. Maintenant, ce n’est que la moitié de ce que signifie être un bon acteur, car à l’intérieur, ils doivent perfectionner leurs compétences. techniques d’interprétation pour bien représenter un personnage.

Freddie Highmore il connaît très bien les deux aspects de ce travail. Acclamé pour sa performance en tant que Dr Shaun Murphy dans « Le bon docteur« , il jeune acteur britannique Il a participé à de nombreux films pendant son enfance et son adolescence, plusieurs d’entre eux étant positionnés par la critique comme de grands films.

Malheureusement, il a également été présent dans d’autres projets qui n’ont pas connu le même sort. Dans cet article, nous passerons en revue certains de ces films auxquels il a participé Freddie Highmore et qu’ils ne se sont pas bien comportés avec la critique internationale, en prenant comme référence le site Tomates pourries.

LES 10 PIRES FILMS DE FREDDIE HIGHMORE

10. The Golden Compass – 42% de critiques / 51% d’audience

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) vit dans un monde parallèle dans lequel les âmes humaines prennent la forme de compagnons animaux à vie appelés démons. Les forces obscures opèrent dans le monde des filles et de nombreux garçons ont été kidnappés par des êtres connus sous le nom de Gobblers.

Lyra promet de sauver son meilleur ami, Roger, après lui aussi disparaît. Il embarque avec son démon, une tribu de marins, une sorcière, un ours des glaces et un aviateur de Texas dans une quête épique pour sauver Roger et sauvez votre monde.

9. August Rush – 37% de critiques / 82% d’audience

Un orphelin au talent musical, Evan (Freddie Highmore), fuit son orphelinat et fouille la ville de New York à leurs parents biologiques. Au cours de son voyage, il est emmené sous l’aile de la sorcier (Robin Williams), un sans-abri qui vit dans un théâtre abandonné.

Après avoir découvert son talent, le magicien donne Evan le nom de « Rush d’août»Et élabore un plan pour capitaliser sur leur talent. Evan ne sait pas que ses parents, Lyla (Keri Russell) et Louis (Jonathan Rhys Meyers), ils le recherchent aussi.

8. Presque amis – 29% de critiques / 48% d’audience

Autrefois chef prometteur, maintenant démotivé et vivant à la maison avec maman, Charlie il gère en tant qu’assistant du réalisateur. Quand il rencontre la fille de ses rêves et que son ancien père revient, il a du mal à comprendre qui il veut être.

7. Une bonne année – 22% de critiques / 56% d’audience

Le banquier londonien en faillite Max skinner (Russell Crowe) hérite du vignoble de son oncle (Albert Finney) en Provence, où il a passé de nombreuses vacances d’enfance. À son arrivée, il rencontre une femme de Californie à quoi dit-il Max que c’est son cousin perdu et que la propriété lui appartient.

6. Arthur et les invisibles – 37% de critiques / 82% d’audience

ArthurUn enfant de dix ans doit trouver un moyen d’empêcher la maison de sa grand-mère bien-aimée d’être détruite par un promoteur avec d’autres plans. En vous rappelant l’histoire du trésor de votre grand-père, vous entrez dans le monde des êtres minuscules qui vivent en parfaite harmonie avec la nature. Avec la princesse Selenia et son jeune frère, Betameche, Arthur Il part à la recherche d’un trésor et, en cours de route, découvre que son grand-père longtemps absent n’a peut-être pas disparu après tout.

5. Arthur et la guerre des deux mondes – 20% de critiques / 42% d’audience

Réduit à seulement deux pouces de hauteur, Arthur (Freddie Highmore) doit combattre les méchants Maltazard (Lou Reed), qui rétrécit avec l’aide de Selenia (Selena Gomez) et Betameche (Jimmy Fallon).

4. L’art de se débrouiller – 19% de critiques / 46% d’audience

George (Freddie Highmore) est un senior dans un lycée chic de Manhattanmais son attitude mécontente laisse peu de place pour suivre la ligne. Il préfère gribouiller et lire la philosophie et évite énergiquement ses parents (Rita Wilson, Sam Robards) chaque fois qu’il le peut.

Malheureusement, l’attitude de George compromet ses chances d’obtenir son diplôme. Alors rencontrez Sortie (Emma Roberts). George tombe amoureux d’elle, mais un artiste plus âgé (Michael Angarano) ajoute une complication au mélange.

3. Arthur et la vengeance de Maltazard – 14% critique

Arthur Il est excité car ce soir il voit la fin du dixième cycle de la lune et il peut enfin retourner au pays de Minimoys rencontrer Selenia. Dans le village, Minimoy Ils ont préparé un grand banquet en son honneur et la petite princesse a revêtu sa robe de pétales de rose.

2. Justin et les chevaliers de la vaillance – 13% de critiques / 36% d’audience

Un jeune homme commence une quête pour devenir chevalier et devient un homme en cours de route.

1. Arthur et la grande aventure – 0% de critiques / 33% d’audience

Arthur (Freddie Highmore) reçoit un appel de détresse de la princesse Selenia (Selena Gomez) et vole pour la sauver, mais l’empereur Maltazard (Lou Reed) a un plan infâme pour attraper le jeune héros.