Playboi Carti discute de « Whole Lotta Red », de « Alternative » et de « Psyched Out »

Playboi Carti dit que « Whole Lotta Red » est « alternatif » et « excité », et a donné une mise à jour sur la fenêtre de sortie.

Playboi Carti a évoqué son album très attendu Whole Lotta Rouge avec GQ, cette semaine, pour la prochaine diffusion Men of the Year de la publication. Le rappeur énigmatique n’a pas confirmé une date de sortie, mais a fourni un taquin sur la façon dont le projet sonnerait. Dia Dipasupil / Carti a décrit l’album comme étant « alternatif » et « excité », mais lorsqu’on lui a demandé si les fans pourraient entendre Whole Lotta Rouge avant la fin de l’année, il a répondu: «nous verrons». Carti a d’abord taquiné l’album en juillet 2019, disant aux fans de s’attendre à ce qu’il sorte dans les «60 prochains jours». L’absence de sortie dans le temps depuis a eu des démangeaisons de fans pour la nouvelle musique. « On a l’impression que nous avons travaillé trop dur pour ce moment. Donc, je vais faire cette merde sans fonctionnalités », avait-il dit à l’époque. Il a également sorti un nouveau single, « Meh », plus tôt cette année. En septembre, Iggy Azalea, avec qui Carti était en couple à l’époque, a discuté de l’album, affirmant que la date de sortie était un secret: « Je n’ignore pas les commentaires de Carti. C’est juste, j’ai déjà dit qu’il n’était pas là , il est au studio, et je ne peux pas vous dire quand Whole Lotta Rouge est en baisse « , a déclaré le rappeur australien. » C’est un secret. Tu sais, je ne pourrais jamais révéler ses secrets. « [Via]