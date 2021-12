Platinum End Episode 13 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Heure indienne

La date de sortie de l’épisode 13 de Platinum End est sortie et tout le monde en est ravi. Platinum End est une série animée japonaise créée par Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Depuis la sortie de sa première, tous les amateurs d’anime en sont tombés amoureux. N’est-ce pas. Platinum End compte un total de 24 épisodes, dont 12 ont déjà été diffusés. Cette série est un ensemble complet de drame, de suspense, de psychologie, de romance, de shounen, de surnaturel, etc. Son public attend avec impatience la date de sortie de l’épisode 13 de Platinum End. Pour qu’ils puissent profiter de Platinum End Episode 13. Nous sommes sûrs que vous recherchez également la même chose. Et si vous l’êtes, vous êtes au bon endroit.

Nous sommes ici pour vous mettre à jour avec toutes les informations requises, telles que la date de sortie de l’épisode 13 de Platinum End, son spoiler, où et quand vous pouvez regarder cet épisode également dans différentes zones du monde. Afin d’obtenir toutes les mises à jour sur votre anime japonais préféré. continuez à lire…

Date et heure de sortie de l’épisode 13 de Platinum End –

En raison de l’incroyable scénario, des grands personnages et de la belle représentation, cet anime domine le cœur de son public. Les créateurs l’ont créé si joliment que chaque scène est devenue si réaliste. Il y a beaucoup de buzz à propos de la date de sortie de Platinum End Episode 13, qui est supposée être le 31 décembre 2021.

L’heure de sa sortie est 18h28 JST.

Pour les différentes régions du monde, c’est comme suit-

Heure du Pacifique-13 h

Heure centrale – 15h

Heure de l’Est – 16 h

Assurez-vous de ne pas manquer un épisode et d’être à l’heure également.

L’histoire à venir de Platinum End-

Voulez-vous connaître l’histoire de l’épisode 13 de Platinum End ainsi que sa date de sortie ? Alors vous êtes au bon endroit. Si vous ne voulez pas gâcher votre suspense, vous pouvez sauter cette partie.

Dans les prochains épisodes, Kakehashi a l’énorme responsabilité de sauver Saki qui s’est sacrifié pour le sauver. Il pense à toutes les idées possibles et aucune n’était assez efficace.

Les seringues étaient sur le point de la frapper. Hajime prend soudainement son épée et se précipite pour sauver Saki. Il plie en quelque sorte les deux aiguilles mais pas la dernière. Il a sauté et a été infecté par l’aiguille. Il a commencé à fondre mais avant cela, il a attaqué Kohinata en lançant son épée et en la tuant. Tous deux sont morts et la flèche est revenue à sa place d’origine.

C’est tout le scénario de l’épisode 13. Nous sommes sûrs que vous avez visualisé tout le scénario. Mais pour un effet supplémentaire, ne manquez pas les épisodes.

Où vous pouvez regarder cela en ligne –

S’il s’agit de votre premier anime et que vous ne savez pas où le consulter ? Alors, voici votre réponse-

Le réseau d’origine pour la date de sortie de l’épisode 13 de Platinum End est TBS BS11. Vous pouvez également le regarder sur le site officiel de Cruchytoll. Il a également été diffusé sur Amazon Prime, Netflix, etc.

Conclusion-

Nous résumons ici l’intégralité de l’article. Nous espérons avoir résolu toutes vos questions concernant la date de sortie de l’épisode 13 de Platinum End, qui est le 31 décembre 2021 et il est 18h28 JST. Nous vous tiendrons au courant des nouveautés à venir. Alors restez connecté avec nous. Si vous avez un doute à résoudre, veuillez le mentionner dans la section commentaire. Nous ferons de notre mieux pour vous aider.

