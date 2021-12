Les images de Batman dévoilent un nouveau regard sur le chevalier noir torturé de Robert Pattinson

Bruce Wayne de Robert Pattinson semble avoir déjà traversé beaucoup de choses au début de sa carrière de lutte contre le crime dans une paire de nouvelles images de Le Batman. Prévu pour une sortie en salles en mars, le nouveau film présente Pattinson comme une nouvelle incarnation du Caped Crusader alors qu’il enquête sur les meurtres d’un Riddler ressemblant à un zodiaque. Le stress du travail semble atteindre le chevalier noir sur les photos, ce qui doit aussi être la raison pour laquelle il matraque ce pauvre homme de main en bouillie dans la première bande-annonce lorsqu’il se présente comme une « vengeance ».

« Bruce s’est caché », a déclaré Robert Pattinson à Empire, où les nouvelles photos ont été publiées pour la première fois. « Ce n’est pas vraiment un mondain du tout. Il construit tous ces petits engins et tout, juste avec Alfred. Et même Alfred pense qu’il est devenu fou !

Impliquant que le Batsuit montre à quel point Bruce a déjà traversé l’essoreuse, Pattinson ajoute: « Il est sorti tous les soirs depuis deux ans, se faisant tabasser, tirer, poignarder et brûler, et ça se voit. Il y a une balle sur le capot, dès le début. Je ne pense pas que cela ait été fait avant.





Un résumé pour Le Batman « Deux ans à arpenter les rues alors que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne au plus profond de l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) , le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.





Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/aka le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/alias le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »

Il y a beaucoup de Batman à venir pour tous les fans du Dark Knight. Alors que beaucoup sont ravis de voir Pattinson affronter une nouvelle version du super-héros, les fans sont également ravis du retour de Michael Keaton à la version qu’il a jouée dans Tim Burton. Homme chauve-souris et sa suite Le retour de Batman. Il sera de retour dans ce rôle pour Le flash, et mieux encore, les fans obtiendront deux Batman pour le prix d’un avec ce film. Ben Affleck, qui a joué l’incarnation de Bruce Wayne par le DCEU, apparaîtra également dans sa version. Il n’est pas prévu qu’Affleck reprenne le rôle après Le flash et cela devrait être son envoi au personnage tandis que Keaton est censé apparaître dans d’autres films en tant que Batman.





Matt Reeves dirige Le Batman à l’aide d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. Si ça marche bien, et qu’il n’y a aucune raison que ça ne le soit pas, il y aura des séquelles. Au moins deux émissions dérivées sont également en développement chez HBO Max. Le Batman devrait sortir dans les salles de cinéma le 4 mars 2022.





