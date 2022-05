Tous les regards sont tournés vers Hayden Christensen alors que la tournée de presse d’Obi-Wan Kenobi démarre en Allemagne

Cela a été quelque chose Guerres des étoiles les fans attendent depuis un moment pour voir, mais Ewan McGregor et Hayden Christensen se sont enfin réunis après près de deux décennies alors qu’ils lançaient la tournée de presse en personne pour Disney + Guerres des étoiles séries de Obi Wan Kenobi. Depuis que la paire s’est affrontée pour la dernière fois en tant que Kenobi et Anakin Skywalker en 2005 La Revanche des Sith, il y a eu de nombreuses taquineries sur leur possible retour dans la franchise, et après quelques faux départs, la série en six parties qui en résulte fera ses débuts le 27 mai.

Après avoir travaillé ensemble sur la série l’année dernière, le duo a été rejoint par la co-star Moses Ingram et la réalisatrice Deborah Chow alors qu’ils lançaient la tournée promotionnelle à Berlin, comme on peut le voir sur les images partagées par le compte Instagram officiel allemand de Disney+.

Alors que le nouveau Guerres des étoiles est une histoire d’Obi-Wan Kenobi, vous pourriez être pardonné de penser que ce n’est pas tout à fait le cas d’après les réactions sur le post. De haut en bas, toute l’attention des fans est clairement dirigée vers le retour de Hayden Christensen dans la franchise. Avec beaucoup affichant simplement le nom de l’acteur et les emoji du cœur, il n’est certainement pas difficile de voir que cette série deviendra un méga-hit basé sur ses deux stars de retour et pas seulement sur celle qui joue le rôle principal. C’était une histoire similaire sur Twitter suite à une vidéo de l’arrivée en tournée de presse des trois stars et du réalisateur.

En réponse à ce message, de nombreux fans ont de nouveau rapidement fait des commentaires sur Christensen plutôt que sur McGregor, comme on peut le voir dans certains des messages ci-dessous.

La revanche d’Obi-Wan Kenobi et de Dark Vador est finalement ce que les fans attendent





Même si tout le monde a une assez bonne idée de la façon dont tout cela va se dérouler, au cœur du Obi Wan Kenobi série est un moment qui définira toute la série. Très probablement conservé pour la finale, le match revanche entre Kenobi et Anakin Skywalker sous la forme de Dark Vador est la seule chose pour laquelle de nombreux fans seront à l’écoute et, selon les goûts de Kathleen Kennedy, cela ne va pas décevoir.

Bien qu’on ne sache pas si le maître Jedi de McGregor reviendra pour plus de sorties en tant que Kenobi, Hayden Christensen a taquiné qu’il pourrait être de retour dans l’une des autres séries en direction de Disney + dans un proche avenir. Il a dit Film total le mois dernier:





« Quand Georges [Lucas] m’avait amené sur les préquelles, c’était pour jouer Anakin… Il est fait chevalier en tant que Dark Vador vers la fin, et pour quelques scènes, je peux mettre le costume. Mais mon voyage avec le personnage était avec Anakin Skywalker. Mais le personnage ? C’est un personnage tellement complexe. Et maintenant, explorer l’état d’esprit et l’état émotionnel de Dark Vador a été très amusant… L’étendue du voyage, je pense, reste à voir, mais quel privilège de pouvoir revenir et faire ça, et faire partie de ce projet.

Obi Wan Kenobi lance deux épisodes le 27 mai et publie du nouveau contenu tous les mercredis sur Disney +.





