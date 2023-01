Lead Weddings, la comédie romantique de Prime Video qui dépasse les attentes

in

PAS DE SPOILERS

Le nouveau film de Jennifer Lopez est désormais disponible sur Prime Video. Découvrez pourquoi vous devriez regarder cette comédie romantique, Conduire les mariages.

© Prime VidéoJennifer Lopez et Josh Duhamel

La romance est un genre qui est obligé d’innover tout le temps pour ne pas devenir un cliché et Prime Video vient de capturer l’essence nécessaire pour y parvenir avec la première de Conduire les mariages. Le film, mettant en vedette Jennifer Lopezest une combinaison de comédie, de romance, de drame et d’action pleine de rebondissements inattendus qui ont largement dépassé mes attentes.

Conduire les mariages suit la vie de Darcy et Tom, un couple qui se retrouve au milieu de son mariage de rêve. Après tant d’attente et de combats pour arriver mieux que jamais à un jour aussi important, réunissant leurs deux familles particulières, tout bonheur leur est enlevé en un instant. Parce que? Des pirates arrivent sur l’île où ils célèbrent leur union et prennent leurs invités en otage, ils doivent donc tout faire pour les sauver sans être découverts.

Sans doutes Conduire les mariages C’est l’un de ces films qui, en plus de vous faire monter l’adrénaline jusqu’à la fin, a cet humour sarcastique qui fait toute la différence. Car, malgré le fait qu’il n’enlève pas la nervosité de chaque scène, il trouve un moyen d’atténuer ce qui est vu à travers l’humour. Et cela en dit long sur l’importance narrative donnée au film.

Avec cohérence, les scénaristes ont réussi à canaliser toutes sortes de genres et d’émotions des protagonistes dans un même film.. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Jennifer Lopez Oui Josh Duhamel Ils ont réalisé une performance incroyable. Elle mélange toute sa délicatesse et ses connaissances dans ce personnage si soumis à tout le monde autour d’elle et c’est le mari parfait, tendre, maladroit, mais courageux à la fois. Ce sont eux qui soulèvent le film même quand ça tombe un peu au niveau de l’histoire.

Mais, d’un autre côté, il convient de noter que le reste du casting comprend des acteurs de la stature de Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan ou encore le chanteur Lenny Kravitz. C’est cette équipe qui, comme les protagonistes, Ils cherchent à travers une histoire édifiante une réflexion qui équilibre la comédie avec des situations qui peuvent arriver à n’importe quel couple. Bien sûr, cela ne fait pas référence à l’agression qu’ils subissent, mais aux crises qu’ils ont juste avant le début de la cérémonie.

En fait, avec ce Conduire les mariages réussit à faire passer un grand message : l’amour résout toujours les problèmes s’il y a écoute des deux parties. Toujours, dans une relation, ce qui compte le plus, c’est de s’écouter, de se respecter et de comprendre ce dont l’autre a besoin. C’est, sous cette prémisse, que la bande devient un moment épique de plaisir, de tendresse, d’aventure, mais aussi d’adrénaline.

En termes plus simples, Ce film est une production qui pose un scénario catastrophe, mais toujours avec une solution devant.. De même, il faut noter qu’il y a quelque chose qui joue encore plus en faveur du succès du long métrage : la mise en scène, la musique, le son et, comme si cela ne suffisait pas, les costumes.

Avec des paysages de rêve, chaque personnage montrant une essence différente à travers ses costumes et une musique d’accompagnement idyllique Conduire les mariages être encore meilleur. Sans aucun doute, c’est un excellent pari Prime Video qui a été parfaitement créé à tous points de vue.

