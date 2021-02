Phasmophobie pour console: le jeu sortira-t-il sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch?

Le titre coopératif Phasmophobie a commencé Early Access sur Steam en septembre 2020 et est depuis devenu un véritable succès surprise sur les plateformes de streaming telles que Twitch et YouTube. Il y a près de 190000 avis sur Steam Extrêmement positif. Jusqu’à présent, cependant, le titre multijoueur n’est jouable que pour les propriétaires de PC. Mais la «phasmophobie» pourrait également être utilisée pour d’autres plates-formes telles que PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X / Xbox Series S apparaît-il?

Phasmophobia sera-t-il disponible sur console?

En général, la «phasmophobie» est encore Accès anticipé. Derrière le studio de développement Jeux cinétiques il n’y a également qu’une seule personne, c’est pourquoi les ressources pour le titre sont très limitées. De plus, la version PC n’est pas encore complètement développée. La version complète devrait cependant paraître cette année. Néanmoins, il peut encore y avoir des changements.

© Jeux cinétiques

Il n’est donc actuellement pas question de versions pour les différentes consoles. L’accent reste plutôt sur la Améliorer l’expérience avec un casque VR. Donc, même s’il y a des plans pour la console, ils ne seront certainement pas mis en œuvre cette année. Kinetic Games peut commencer à l’implémenter dès que la version complète a été publiée.

Que se passe-t-il dans la phamophobie?

Le principe de base est rapidement expliqué: avec jusqu’à quatre joueurs, vous devez travailler dans différents endroits en utilisant différents équipements Preuve de fantômes Localiser. Le but à la fin de chaque tour est de déterminer le type correct de fantôme en fonction des preuves que vous avez collectées.