De quoi est morte Ana Piñeres, la productrice de Pálpito ?

La Colombienne Ana Piñeres avait une grande carrière où elle a produit des titres tels que la deuxième saison de Pasión de Gavilanes et le succès Pálpito. De quoi est-il mort ?

© IMDbAna Piñeres fait ce qu’elle aimait

Ana Pinères il était dans un grand moment professionnel grâce à son travail dans des émissions de télévision à succès telles que le deuxième lot d’épisodes de Passion des faucons ou le plus récent Pressentiment qui a obtenu une reconnaissance internationale grâce au succès qu’il a obtenu dans Netflix. Cependant, nous devons malheureusement parler du décès de cette femme qui avait un long chemin à parcourir à 48 ans.

Certaines des séries produites par Ana Pinères inclure Tard je l’ai rencontré (2016 – 2017), La petite fille (2016), fugitifs (2014), Le ronflement d’or (2013), bazurto (2012), La promesse (2011) et Courrier des innocents (2010). Sur grand écran, il a également été actif avec les titres suivants : Rêver ne coûte rien, ça sent mauvais, d’amour et d’autres démons, comme le chat et la souris, Kalibre 35, Immortelle, Dans la mer verte et Comment tu t’apelles?.

CMO Productionsl’entreprise qui Ana Pinères dirigé, s’est chargé de faire le communiqué avec la triste nouvelle du décès de cette femme qui menait une carrière professionnelle pleine de réalisations. L’information a eu un impact total sur l’industrie colombienne où elle était hautement reconnue pour son activité. Il convient également de noter que ses dernières œuvres l’ont placée sur le radar d’autres marchés, c’est pourquoi la surprise s’est propagée à d’autres pays.

La déclaration dit : « Notre amie et compagne, Ana Piñeres Angarita, est décédée à l’aube du lundi 20 mars, entourée de sa famille et de ses amis les plus proches. Ana, vice-présidente et productrice exécutive et créative de CMO Producciones, laisse un grand héritage dont nous sommes fiers et qui continuera sans aucun doute à marquer la mémoire audiovisuelle du pays ».

un triste dénouement

La cause exacte du décès n’est pas encore connue. Ana Pinères mais le message diffusé par CMO Productions Il ressort qu’au moment de sa mort, elle était entourée de ses affections les plus intimes, une raison qui nous amène à supposer qu’elle avait probablement une condition qui a compliqué sa santé jusqu’à atteindre l’issue tragique dont nous parlons aujourd’hui. Depuis spoilers Nous accompagnons toutes les personnes qui disent au revoir au producteur ainsi que nous leur souhaitons également de reposer en paix.

