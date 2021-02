Tianwen-1 atteint avec succès Mars et fait de la Chine le sixième pays à atteindre la planète voisine

Hier c’était Hope des Emirats Arabes Unis et aujourd’hui c’était Tianwen-1 de Chine. Le vaisseau spatial asiatique a réalisé entrer avec succès sur l’orbite de Mars, comme l’a confirmé l’Administration spatiale nationale de Chine. Avec de grands objectifs à venir, Tianwen-1 étudiera la planète voisine dans les mois à venir, une réalisation dont peu de nations et d’entités peuvent se vanter.





Tous les deux ans, les orbites de Mars et de la Terre sont alignées de manière à ce que la distance entre les deux planètes soit la plus courte possible et celle qui puisse être le mieux utilisée pour lancer efficacement des engins spatiaux. Cela s’est passé l’été dernier de 2020, dans une fenêtre d’environ deux mois au cours de laquelle différentes nations en ont profité pour lancer leurs navires. Nous en voyons maintenant les conséquences, un total de 10 jours de frénésie au cours desquels trois pays cherchent à conquérir Mars. Le premier était les Emirats Arabes Unis, maintenant la Chine et bientôt les États-Unis.

Une sonde, un atterrisseur, un rover

Au cours des dernières heures et après avoir parcouru environ 474 millions de kilomètres, le vaisseau spatial Tianwen-1 a effectué la manœuvre pour entrer sur l’orbite de Mars. Tianwen-1 a mis le feu au moteur de commande pour contrer sa vitesse de croisière et ainsi ralentir en entrant en orbite. Avec cela, il a réussi une entrée progressive sur l’orbite de notre planète voisine. Maintenant, il restera là pendant quelques mois, puis descendra à la surface de celui-ci.

Si tout se passe comme prévu, en mai de cette année, le vaisseau spatial tentera d’atterrir à la surface de Mars. Après avoir analysé la zone d’Utopia Planitia au cours de ces prochaines semaines, l’atterrisseur et le rover se détacheront de la sonde et effectueront la descente. La Chine est la première entité à envoyer les trois éléments ensemble sur Mars: une sonde, un atterrisseur et un rover.

L’objectif que la Chine s’est fixé est explorez et suivez Utopia Planitia à la recherche de glace. On pense que la zone contient de la glace dans son sous-sol et, par conséquent, des traces de vie du passé. Ils cherchent également à voir si cette glace sert de ressource potentielle pour des missions humaines à long terme sur Mars.

Si vous réussissez, La Chine deviendra le deuxième pays, après les États-Unis, à atterrir et à faire fonctionner un rover sur la surface martienne. Un exploit complexe qui a nécessité des années, voire des décennies, d’investissements et de développement. Pendant tout ce temps, la Chine est devenue l’une des grandes superpuissances de l’exploration spatiale. Parmi ses réalisations les plus récentes, il y a l’arrivée du côté obscur de la Lune (premier pays à y parvenir) ou la mission intense et éphémère d’apporter des échantillons de la Lune (pays tiers à y parvenir).

