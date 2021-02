Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec OLED? Pourquoi vous aimerez ça

La série abordable Redmi Note 9 de Xiaomi impressionne avant tout par son bon rapport qualité-prix. Ici, vous obtenez beaucoup de technologie pour peu d’argent. Les rumeurs disent même maintenant que le prochain Redmi Note 10 Pro aura un écran AMOLED.

Jusqu’à présent, les écrans OLED se trouvent généralement dans des smartphones et des appareils haut de gamme de milieu de gamme un peu plus chers. Le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12 d’Apple, par exemple, utilisent la technologie d’écran. Dans le segment des bas prix d’environ 200 euros, il n’y a pour l’instant que le Samsung Galaxy A30, qui propose un écran OLED au lieu d’un écran LC. Le fuyant Mukul Sharma a annoncé via Twitter que le prochain Xiaomi Redmi Note 10 Pro utilisera également cette technologie.

Redmi Note 10 Pro bientôt avec de super fonds d’écran?

Mukul Sharma n’est pas sûr à 100%, mais il croit en la fonction d’affichage du Redmi Note 10 Pro. Contrairement à un panneau LCD, qui nécessite un rétroéclairage, les diodes d’un écran AMOLED génèrent chacune leur propre lumière. Le résultat est alors des couleurs vives, un contraste supérieur et de très bonnes valeurs de noir.

Avec un écran OLED, le Redmi Note 10 Pro serait prêt pour les super fonds d’écran. Ces fonds d’écran dynamiques ont trouvé leur place dans les appareils Xiaomi avec MIUI 12 et sont un régal pour les yeux. Ici, vous décidez d’un thème qui va de l’affichage permanent à l’écran d’accueil.

Par exemple, si vous choisissez la Terre, vous la verrez dans toute sa splendeur lorsque l’écran est verrouillé. Ensuite, déverrouillez votre appareil et zoomez sur l’image dans un mouvement fluide vers la surface de la planète. Cela a toujours l’air impressionnant.

Redmi Note 10 Pro avec appareil photo 108 MP?

Selon les dernières rumeurs, l’appareil photo principal du Redmi Note 10 Pro utilisera un capteur de 64 MP. Mukul Sharma, en revanche, parle dans sa fuite d’un appareil photo d’une résolution de 108 MP. La rumeur a été divisée sur ce point, les deux versions ayant déjà été divulguées à plusieurs reprises.

Cependant, tout le monde semble d’accord sur le processeur. Le SoC Snapdragon 732G de milieu de gamme de Qualcomm sera utilisé dans le modèle Redmi Note 10 et Pro. Ceci est pris en charge dans la version de base par 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Le Note 10 Pro devrait être disponible avec 128 Go de mémoire et 6 ou 8 Go de RAM. Cependant, nous ne trouverons plus de détails qu’une fois le marché lancé. Cela ne devrait pas tarder à venir et aura peut-être lieu ce mois-ci.