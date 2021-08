Nous avons 14 films de South Park en route, à partir de cette année

Parker et Stone ont signé un accord qui durera jusqu’en 2027 et comprendra 14 nouveaux films réalisés exclusivement pour service de diffusion en continu Paramount+, lequel est détenu et exploité par ViacomCBS.

Et c’est encore pas ça pour Parker et Stone, comme Chris McCarthy, président de MTV Studios de divertissement, a annoncé l’entreprise travaille avec eux sur certains nouveau contenu original.

McCarthy a déclaré dans un communiqué : « Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis d’étendre et d’approfondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central.