Martin Scorsese prépare une série sur l’histoire du christianisme

Paul Shrader, un cinéaste indépendant qui a séduit la critique et le public avec son film de 2017 «First Reformed», a partagé de nouveaux détails sur son prochain projet, qu’il planifie en compagnie du cinéaste légendaire Martin Scorsese.

Shrader a partagé dans une conversation avec le New Yorker que lui et le directeur de « Gangs of New York » travaillaient actuellement sur une série qui abordera l’histoire du christianisme, alors qu’on lui a demandé s’il serait prêt à faire un autre projet pour plates-formes. streaming.

Selon Shrader, ce sera une série de trois ans, qui sera basée sur les apôtres et les textes apocryphes, intitulée « Les Apôtres et Apocryphes ». « Parce que les gens connaissent presque le Nouveau Testament, mais personne ne connaît les textes apocryphes. »

Et au premier siècle, il n’y avait pas de Nouveau Testament, il n’y avait que ces histoires. Et certains sont vrais, d’autres non, et certains étaient des faux.

Ce ne serait pas la première fois que Schrader travaillait avec Scorsese sur un projet, le réalisateur ayant collaboré à la réalisation de films tels que « Taxi Driver », « Raging Bull » et « The Last Temptation of the Christ ». Bien que catholique pratiquant, Scorsese soulèverait une grande controverse dans ce film, qui présente une vision plus humaine de la crucifixion, présentant Jésus comme un humain avec des doutes et des préoccupations comme ceux de tout homme.

En 2016, Martin Scorsese a repris le thème de la foi dans son film «Silence», mettant en vedette Andrew Garfield et Adam Driver, qui incarnent deux prêtres jésuites du Portugal persécutés par les autorités japonaises en 1640 alors qu’ils essayaient de partager leur foi.