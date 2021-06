Tyrion Lannister est le personnage de HBO avec qui les fans aimeraient le plus dîner

Tyrion Lannister est à la mode sur Twitter alors que les fans discutent des personnages de HBO qu’ils aimeraient le plus rejoindre pour le dîner. Joué de manière experte par Peter Dinklage tout au long des huit saisons de Jeu des trônes, le personnage était un favori des fans pour beaucoup de ceux qui ont regardé la série. Indépendamment du contrecoup sur la fin de la série, Tyrion était depuis longtemps l’un des personnages les plus populaires de la série.

Sur Twitter, HBO a demandé à ses abonnés de s’imaginer lors d’un dîner avec des personnages de HBO. Avec une limite maximale de trois, les personnes ont été invitées à nommer qui figurait sur leur liste d’invités, avec la bibliothèque complète de contenu HBO parmi laquelle choisir. Les listes varient en fonction des nombreuses réponses, bien que la plupart semblent toujours inclure Tyrion parmi les trois. En conséquence, le personnage a commencé à avoir une tendance avec de plus en plus de réponses nommant le personnage continuant à entrer.

« Lafayette Reynolds de Vrai sang, Renata Klein de De gros petits mensonges et Tyrion Lannister de Jeu des trônes. Ce serait un dîner intéressant », a tweeté un fan.

« Kenny Powers, Ari Gold et Tyrion Lannister. Ce serait le dîner le plus drôle de tous les temps », imagine un autre fan.

Rester avec Jeu des trônes seulement, un autre fan a encore nommé Tyrion en tweetant: « Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Tormund. Dîner préparé par Hot Pie. »

« Oh, définitivement Rust Cohle, Kendall Roy et Tyrion Lannister. J’aimerais passer un dîner dans des conversations philosophiques », dit quelqu’un d’autre.

Un autre tweet dit: « Tyrion Lannister, Paulie Gualtieri et Leon Black. Il y aurait beaucoup de vin consommé et beaucoup de rires. Pour le dîner: commencez par « des poires pochées dans du vin… de petits poissons salés roulés dans du sel et cuits croustillants, et des chapons farci d’oignons et de champignons. » Dessert : Cannolis. »

En pensant à tout l’alcool qui serait impliqué, un autre fan a écrit un tweet qui disait: « Tyrion Lannister, Kenny Powers, Erlich Bachman. Ce dîner serait un spectacle ivre. »

Et un autre fan a écrit : « Tyrion Lannister est à la mode ? Oh, ça a du sens ; bien sûr qu’il est à la mode. Dîner et politique avec Tyrion Lannister, Eric Northman et Amalia True/Zephyr Navine. »

Pour son rôle de Tyrion Lannister dans Jeu des trônes, Dinklage a remporté le Primetime Emmy Award du second rôle dans un drame à quatre reprises. L’acteur a depuis évolué en décrochant le rôle principal dans le prochain redémarrage de Legendary de Le vengeur toxique, jouant une nouvelle incarnation du super-héros radioactif. Récemment, il a joué le gangster Roman Lunyov dans le thriller policier Je me soucie beaucoup, et sa performance a été largement saluée.

Dinklage aura toujours des fans qui continueront à suivre son travail, mais Tyrion restera toujours dans les mémoires comme l’un de ses meilleurs rôles. Comme il n’y a que des préquelles en développement chez HBO, il est peu probable que nous sachions ce qui va suivre pour Tyrion dans le Jeu des trônes univers. Heureusement, les fans peuvent revenir en arrière et profiter de la course du personnage en regardant les huit saisons de la série sur HBO Max. Vous pouvez voir quelles autres listes les gens nomment pour les personnages de HBO avec lesquels ils veulent dîner, ce qui inclut presque toujours Tyrion, sur Twitter.

