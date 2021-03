Peugeot 3008 GT HYBRID4 testé. Le plus puissant jamais

Environ huit mois après avoir testé le Peugeot 3008 GT HYBRID4, J’ai rencontré à nouveau ce qui est, jusqu’à l’arrivée de la 508 PSE, le modèle de route Peugeot le plus puissant de tous les temps.

Ces retrouvailles ont été faites avec un objectif simple: comprendre ce qui a amené le nouveau restylage auquel la gamme 3008 a été soumise. Après tout, à part un « visage propre », qu’est-ce qui a changé dans le SUV français à succès?

Les changements énoncés se font-ils vraiment sentir ou sont-ils simplement « en anglais à voir«? À commencer par l’esthétique, la vérité est que, du moins à l’avant, il est indéniable que la 3008 a changé.

Le look est devenu plus conforme aux propositions les plus récentes de la marque gauloise, même si à cet effet, elle a adopté une partie avant qui, à mon avis, a perdu une partie de l’élégance qui caractérisait la version. pré-restylage. Même ainsi, il est indéniable que c’est très percutant, ce que les nombreux looks motivés par le passage du 3008 semblent confirmer.

Morale de l’histoire? L’équipe gagnante ne bouge pas (beaucoup)

Et à l’intérieur, y a-t-il quelque chose de nouveau?

À l’intérieur, les changements étaient encore plus détaillés, mais il y a une bonne raison à cela: le look était loin d’être dépassé. La Peugeot 3008 continue d’impressionner par son design et sa qualité globale.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de nouveautés, je dois admettre que tant le nouveau tableau de bord numérique que l’écran central 10 ”sont une valeur ajoutée précieuse. Le premier a de meilleurs graphismes, ce qui finit par profiter à la lecture. Le second, le maintien des graphismes et des fonctionnalités, est devenu plus simple d’utilisation grâce à l’augmentation des dimensions de l’interface.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

La position de conduite avec l’i-Cockpit demande un certain temps d’adaptation, mais la vérité est qu’une fois le compromis idéal volant / siège / tableau de bord trouvé, cette solution devient agréablement ergonomique.

Une autre nouveauté concerne les matériaux. Ils ont été révisés et mis à jour, juste pour augmenter le sentiment de qualité déjà élevé que le 3008 transmettait. Les nouveaux matériaux, agréables au toucher et à l’oeil, ne craignent pas les comparaisons avec les propositions prime Allemand.

Tout le reste, de l’espace de vie à l’ergonomie, est resté inchangé. De cette façon, tous les compliments que j’ai faits lorsque j’ai testé la version pré-restylage continuer à s’appliquer à cette Peugeot 3008 GT HYBRID4 révisée.

Puissant et rapide, mais ne lui demandez pas d’être sportif

S’il y a une chose que prouve la Peugeot 3008 GT HYBRID4, c’est que tous les modèles à forte puissance n’ont pas des intentions sportives ou n’ont pas l’intention de recevoir ce «label».

Il est vrai que sous le pied droit le conducteur du plus puissant des 3008 a 300 ch et 520 Nm résultant de la combinaison du 1.6 PureTech 200 ch avec deux moteurs électriques (110 ch et 113 ch) et les accélérations sont surprenantes, surtout compte tenu des plus de 1900 kg.

Cependant, bien que capable d’une double personnalité agréable, qui permet à la fois de démarrer aux feux rouges en premier, et d’atteindre des moyennes de 5 l / 100 km lorsque l’on réduit le rythme, la 3008 GT HYBRID4 ne cherche pas le label de chaud-SUV.

Pour commencer, le look discret exclut immédiatement toute aspiration à aspirer à ce titre. En même temps, bien qu’efficace, sûr et surtout stable, le SUV gaulois ne présente pas les comportements dynamiques les plus amusants.

Oui, la direction est rapide, directe et précise, mais la vérité est que les 1900 kg se font sentir avec la suspension révélant quelques difficultés pour faire face aux irrégularités plus brusques et les chaînes de courbes à «expédier» avec une efficacité et une prévisibilité plus typiques des modèles allemands que français.

Cela dit, ce que fait (et fait bien) la 3008 GT HYBRID4, c’est d’accueillir ses passagers dans un «cocon» confortable et enveloppant, les transportant ensuite avec une vitesse et un raffinement agréables, où même les bruits aérodynamiques ne sont pas trop dérangeants.

En plus de tout cela, il est toujours possible de se déplacer sans dépenser une goutte et de l’essence, et de cette façon j’ai réussi à parcourir environ 50 km sans soucis majeurs de consommation et sur un itinéraire dans lequel l’autoroute était l’un des «plats principaux ».

En fin de compte, s’il y avait un domaine où la Peugeot 3008 GT HYBRID4 est restée inchangée, c’était précisément au moment où nous étions au volant et, à vrai dire, heureusement que c’était le cas. Parce que peu de SUV hybrides brancher ils gèrent une si bonne gestion de la batterie afin de permettre un bon compromis entre performance et efficacité.

La voiture me convient-elle?

Après avoir conduit la Peugeot 3008 GT HYBRID4 révisée, le sentiment qui me restait était déjà vu. La vérité est que Peugeot a peu changé dans son SUV et il y a une bonne raison à cela: il n’y avait pas beaucoup de critiques qui pourraient lui être adressées.



© Thom V. Esveld / Raison automobile



Oui, le look reste relativement discret étant donné qu’il s’agit d’une variante de 300 ch et l’une des Peugeot routières les plus puissantes jamais vues, cependant, aucun de ceux-ci n’est un défaut, mais plutôt « inventé » ou plutôt, le caractère du SUV gaulois.

Améliorée dans ce qui est le moins vu mais le plus ressenti (dans l’offre d’équipement), la Peugeot 3008 GT HYBRID4 continue d’être l’une des meilleures propositions du segment pour ceux qui veulent un SUV rapide et puissant, mais capable d’atteindre une bonne consommation, le tout avec un look discret et une sensation de haute qualité à bord.