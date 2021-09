Lancement d’Infinix Zero X, Zero X Pro et Zero X Neo avec appareil photo périscope Moonshot : tout ce que vous devez savoir

15 sept. 2021 14:52:19 IST

Infinix a dévoilé une nouvelle gamme de smartphones appelée la série Zero X. Il comprend trois variantes, le Zero X, le Zero X Pro et le Zero X Neo, qui incluent un processeur de jeu phare à double puce, une caméra périscope 60X, ainsi que le moteur d’algorithme Galileo d’Infinix, pour un tir lunaire haute résolution.

Le Zero X Pro est livré avec une caméra Venti ultra-nuit 108 MP OIS, un zoom hybride 60X et un champ de vision (FOV) de 120 °, un objectif ultra-large et macro de 8 MP. Les caméras sont soutenues par un flash Quad-LED et la solution innovante de stabilisation d’image hybride d’Infinix (y compris OIS + EIS) pour une meilleure qualité d’image. Le Zero X est livré avec un objectif de caméra super-nuit de 64 MP avec les mêmes objectifs que le Pro. Zero X Neo a un appareil photo super-nuit de 48 MP.

La série Zero X est dotée d’un double flash frontal de 16 MP et d’une technologie de prise de vue AI améliorée pour des selfies clairs. Tous les smartphones disposent d’un super ralenti à 960 FPS et d’un time-lapse 4K pour des vidéos de haute qualité. Ils ont un processeur de jeu à double puce avec le chipset MediaTek Intelligent Display et le chipset MediaTek Helio G95.

Le processeur MediaTek Helio G95 permet une réponse plus rapide entre le smartphone et la tour cellulaire. Il se combine avec un chipset d’affichage intelligent individuel pour créer le processeur de jeu phare à double puce qui améliore les capacités visuelles du smartphone.

Zero X Pro et Zero X sont livrés avec un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Zero X Neo est livré avec un écran de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Tous les trois ont une certification de confort oculaire en lumière bleue, accréditée par TÜV Rheinland, pour moins de fatigue oculaire.

Les Zero X Pro et Zero X sont livrés avec une batterie de 4 500 mAh et la technologie de charge rapide sécurisée TÜV Rheinland, qui charge l’appareil à 40 % en seulement 15 minutes. Le Zero X NEO est doté d’une batterie de 5 000 mAh avec la technologie de charge rapide sécurisée TÜV Rheinland 18 W.

Les smartphones disposent de la fonction Write Booster d’Infinix pour accélérer le chargement des applications et du cache et réduire les délais. Les technologies Smart PA et DTS améliorent l’amplitude et le volume de l’audio. Le logiciel Dar-Link 2.0 basé sur l’IA d’Infinix améliore la stabilité de l’image, la sensibilité du contrôle tactile et surveille la température pendant le jeu. Le logiciel XOS 7.6 intègre des applications telles que Phone Cloner, Game Zone et Doc Correction.

Le Zero X Pro sera disponible dans les variantes de couleur Nebula Black, Starry Silver et Tuscany Brown. Le Zero X sera disponible en Nebula Black et Starry Silver et le Zero X Neo sera disponible en Nebula Black, Starry Silver et Bahamas Blue. Les prix des smartphones peuvent varier selon les régions.

Infinix a également publié la série XE Earbuds aux côtés des smartphones. Les écouteurs XE20 sont livrés avec une latence ultra-faible de 60 ms, un diaphragme composite haute efficacité de 10 mm et un couplage automatique avec un téléphone portable. Les écouteurs XE25 comprennent un diaphragme en graphène, une suppression du bruit ENC, une très faible latence, une durée de lecture de plus de 100 heures, un écran LCD, etc.

