Jennette McCurdy d’iCarly a cessé de jouer et n’apparaîtra pas au redémarrage

Lorsque le nom de Jennette McCurdy n’a pas été inclus dans la distribution du casting pour le prochain iCarly redémarrer sur Paramount +, les fans ont commencé à spéculer sur les raisons pour lesquelles elle ne revenait pas.

Jennette a joué le célèbre Sam Puckett dans cette émission aux côtés de Miranda Cosgrove, Nathan Kress et Jerry Trainor, et a ensuite joué avec Ariana Grande dans Sam et chat. Suite à la nouvelle du redémarrage, Nathan Kress a parlé un peu de l’absence de Jennette de l’émission, l’appelant une «décision personnelle».

Maintenant, dans un nouvel épisode de podcast, Jennette a expliqué pourquoi elle ne rejoindrait pas le redémarrage et a également révélé qu’elle avait en fait cessé d’agir.



Jennette McCurdy a cessé de jouer et ne participera pas au redémarrage d’iCarly. Image: Jon Kopaloff / FilmMagic, Nickelodeon

S’exprimant sur un épisode récent de son podcast, Vide à l’intérieur, Jennette a dit qu’elle avait décidé d’arrêter de jouer il y a quelques années.

«J’ai arrêté de fumer il y a quelques années parce que je ne voulais pas le faire au départ», a-t-elle déclaré. «Ma mère m’a mis dedans quand j’avais 6 ans et par genre d’âge, je suppose, 10 ou 11 ans, j’étais le principal soutien financier de ma famille. Ma famille n’avait pas beaucoup d’argent, et c’était la solution, ce qui, à mon avis, a été utile pour me conduire vers un certain succès. »

Jennette a également expliqué à quel point tout le processus était difficile et angoissant pour elle, et comment le décès de sa mère a influencé sa décision: « Une fois que j’ai commencé à maîtriser les nerfs, j’ai commencé à avoir un peu de traction, mais j’ai finalement a démissionné après le décès de ma mère, car avec sa mort, beaucoup d’idées pour ma vie sont mortes, et c’était son propre chemin, et certainement difficile. «

Jennette a également exprimé à quel point elle se sentait gênée et « honteuse » de ses rôles précédents dans Nickelodeon’s iCarly et Sam et Cat.

«J’ai tellement honte des parties que j’ai faites dans le passé. J’en veux à ma carrière de bien des façons », a-t-elle expliqué.« Je me sens tellement insatisfaite par les rôles que j’ai joués et j’ai l’impression que c’était le plus ringard, le plus embarrassant. J’ai fait les émissions dans lesquelles j’étais de 13 à 21 ans, et à 15 ans, j’étais déjà gêné.

Bien qu’il soit probable que nous ne la reverrons plus jamais sous le nom de Sam, Jennette a travaillé dans les coulisses, s’essayant à l’écriture et à la réalisation, et bien sûr, au podcasting. Elle n’a pas non plus totalement exclu un retour à l’actrice, affirmant qu’elle l’envisagerait en fonction du réalisateur: « Nous verrons où en sont les choses dans quelques années. »

