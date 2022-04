De l’iPhone 6S à l’iPhone SE, ces appareils ne recevront pas la mise à jour iOS 16

28 avril 2022 12:38:07 IST

Avec la WWDC 2022 qui approche à grands pas, les personnes qui suivent Apple et les développements autour d’iOS sont ravies. L’une des annonces les plus attendues d’Apple lors de la WWDC de cette année sera l’introduction d’iOS 16.

Lorsque iOS 15 est sorti l’année dernière, il a en fait déçu beaucoup de gens. Hormis un centre de notification retravaillé et quelque peu amélioré, un Safari repensé et l’introduction de Memojis, rien ne pouvait vraiment séduire les utilisateurs.

Avec iOS 16 cependant, la rumeur veut qu’Apple ajoute une tonne de nouvelles fonctionnalités qui exciteront les utilisateurs d’iPhone. Ces nouvelles fonctionnalités incluent l’introduction de widgets interactifs, des raccourcis d’action rapide directement sur l’écran de verrouillage et un certain nombre de fonctionnalités de suivi de la santé.

Cependant, tous les appareils iOS fonctionnant sous iOS 15 ne recevront pas la mise à jour iOS 16. Selon plusieurs rapports, l’iPhone 6S, l’iPhone 6S Plus et l’iPhone SE 2016 ne recevront pas la mise à jour iOS 16. La chose intéressante à noter est que tous ces appareils prennent en charge les dernières versions d’iOS 15.

Aussi décevante que puisse être la nouvelle pour certains utilisateurs, cela a du sens. L’année dernière, Apple a surpris de nombreuses personnes en lançant iOS 15 pour tous les appareils fonctionnant sous iOS 14.

Cependant, les systèmes d’exploitation mobiles devenant de plus en plus exigeants et l’iOS 16 étant plus lourd et plus riche en fonctionnalités, le matériel et la puissance de calcul des appareils plus anciens pourraient ne pas suffire.

Les utilisateurs qui ont utilisé l’iPhone 6S, l’iPhone 6S Plus et l’iPhone SE 2016 peuvent avoir l’impression qu’ils doivent abandonner leur téléphone et planifier une mise à niveau. Eh bien, ce n’est pas exactement le cas, surtout si vous avez récemment acheté l’un de ces appareils et que vous trouvez toujours les appareils suffisamment puissants pour leur utilisation. Ces appareils ont maintenant six ou sept ans et ont bénéficié d’un excellent soutien de la part d’Apple, en particulier si l’on considère leurs homologues Android.

De plus, la mise à niveau de votre système uniquement basé sur le prochain système d’exploitation n’est pas vraiment une bonne idée. Avec iOS 15, les téléphones plus anciens que l’iPhone XR et l’iPhone XS ont manqué des fonctionnalités telles que le texte en direct et l’audio spatial dans FaceTime.

