Offrir un voyage gratuit autour de la Lune pour 8 passagers: la proposition du milliardaire

Le Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa avait déjà essayé l’année dernière un être accompagné dans un voyage autour de la lune. Puis la proposition d’un voyager gratuitement avec lui autour de notre satellite naturel était réservé à une potentielle petite amie, mais évidemment l’initiative n’a pas pris le virage souhaité. Maintenant, une autre proposition est partie du riche entrepreneur oriental: enrôler un équipage de 8 membres choisi avec le même critère – c’est son jugement très personnel – parmi tous ceux qui se présenteront comme candidats dans les prochains jours.

La nouvelle vient de Profil Twitter de Maezawa, où hier une annonce est apparue qui se lit comme suit: « Inscrivez-vous aujourd’hui et obtenez votre billet gratuit pour la Lune, nous recherchons 8 membres d’équipage ». L’initiative a été baptisée Dear Moon, et ce n’est pas la première que l’entrepreneur excentrique se lance sur le sujet. Maezawa, enrichie de la vente au détail de vêtements sur le web et du lancement d’une marque de vêtements sur mesure, s’est en effet fait connaître dans le monde entier dès 2019 pour avoir donné 9 millions de dollars sur Twitter et en 2020. premier touriste spatial à réserver un voyage autour de la lune.

À cet égard, l’homme avait d’abord tenté de rendre le voyage plus romantique en cherchant un partenaire pour l’accompagner. L’initiative devait être accompagnée d’une émission de télé-réalité spéciale, mais quelques jours plus tard – avec près de 30 000 propositions déjà reçues – elle a été annulée. Dans sa deuxième tentative, le milliardaire cherche simplement 8 personnes motivées qu’ils seront choisis personnellement par lui selon deux critères: que le voyage spatial puisse apporter un bénéfice concret aux activités ou aspirations du candidat, et que ce dernier soit disposé et capable de soutenir les autres membres d’équipage avec le même objectif.

Comme dans le projet d’origine, le voyage est prévu pour le 2023 et cela se produira sur le encore incomplet Vaisseau spatial de la compagnie SpaceX par Elon Musk. Selon la feuille de route du projet, la phase de pré-enregistrement ouvrira le 14 mars sur le site dédié à l’initiative, il s’adressera à tous et demandera simplement un nom, le pays d’origine, une adresse email valide et une photo. Les sélections commenceront le 21 mars et toutes les discussions finales pour les touristes potentiels de l’espace auront lieu vers la fin du mois de mai.

