Warner Bros a lancé le tableau et a décidé de renvoyer Henry Cavill de son rôle de Superman pour trouver un acteur noir. La nouvelle a été bien accueillie par l’ouverture inclusive faite par le producteur, mais il a également reçu de vives critiques pour avoir délié la star britannique. Zack Snyder, directeur de Justice League, Il s’est joint à la polémique et a donné son avis sur la détermination de l’entreprise. Qu’a t’il dit?

Le directeur a fait des déclarations à Radio Times et a été exprimé à partir de la stratégie de la BM, bien qu’il se soit séparé d’elle parce que l’entreprise insiste pour arrêter de travailler avec lui. « C’est une décision audacieuse, cool et probablement attendue depuis longtemps. », a commencé sur le nouveau personnage qui mettrait en vedette Michael B. Jordan.

Henry Cavill et Zack Snyder dans Justice League (Getty)



Zack Snyder a pesé sur le licenciement d’Henry Cavill et à la recherche d’un Superman noir

Le cinéaste JJ Abrams est celui qui a réalisé le prochain film avec le nouveau Superman et Snyder a été ravi de lui: « J’ai le sentiment que j’aime JJ, j’aime ce qu’il a fait dans le passé. Je suis intéressé de voir ce qui se passe. ». Cependant, il a clairement exprimé sa loyauté envers Cavill. « Mais j’aime Henry comme Superman, bien sûr. C’est mon surhomme. », Tenu.

De plus, le directeur de L’armée des morts Il a salué l’intention de Warner. «Je ne suis pas vraiment impliqué dans la prise de décision chez Warner Brothers de quelque manière que ce soit, donc je suppose que pour moi c’est juste d’attendre et de voir ce qu’ils en font et comment cela se passe. Mais en surface, cela semble intéressant « , Indien.

Au cours des dernières heures, le créateur de Justice League avait été très dur avec le producteur et l’avait décrit comme « agressivement anti-Snyder « . Les chances de voir le Snyderverse sont de plus en plus petites. Cette déception s’ajoute au licenciement de Cavill et d’autres que WB a eu avec ses fans ces dernières années.