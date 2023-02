Penn Badgley sur le fait d’éviter les scènes racées en vous : « Cet aspect d’Hollywood a été très dérangeant »

Comme l’a noté Variety, star Penn Badgley a récemment fait la une des journaux pour avoir révélé ses réflexions sur le tournage de scènes intimes. La semaine dernière, sur son podcast, Podécrasé, Badgley a parlé de filmer des moments intimes et a noté son dégoût pour le tournage de scènes sexuelles. L’acteur a déclaré qu’il avait même partagé ses sentiments avec Toi showrunner Sera Gamble avant le tournage de la quatrième saison. En conséquence, Badgley a déclaré que Gamble lui avait donné « une réponse vraiment positive et ils sont revenus avec une réduction phénoménale » pour cette saison de la populaire série Netflix.





Cette semaine, alors qu’il parlait avec Variety lors de deux entretiens, Badgley est entré dans les détails sur le sujet et a noté que la quantité de scènes intimes qu’il savait qu’il devrait filmer pour Toi était quelque chose qui avait fait hésiter Badgley à s’attaquer au rôle du tueur en série Joe Goldberg.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pourtant, malgré son inconfort à filmer ce genre de scènes, Badgley a admis qu’il en avait « fait pas mal dans ma carrière ». Il a poursuivi: « Ce n’est pas un endroit où j’ai flouté les lignes. Il n’y a presque rien que je puisse dire avec plus de consécration. Cet aspect d’Hollywood a toujours été très dérangeant pour moi – et cet aspect du travail, cette frontière mercurielle – a toujours quelque chose avec lequel je n’ai pas du tout envie de jouer. »

Il est également maintenant plus âgé que ses intérêts romantiques dans la série.

« Ce n’était pas le cas avant. »





Penn Badgley a envisagé de vous refuser en raison de son grand nombre de scènes racées

Netflix

Même ainsi, l’acteur a noté qu’il préférerait ne pas tourner de scènes intimes en disant : « C’est important pour moi dans ma vraie vie de ne pas en avoir. » Il a poursuivi en précisant : « Ma fidélité dans ma relation. C’est important pour moi. Et en fait, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai d’abord voulu refuser le rôle. Je ne l’ai dit à personne. Mais c’est pour ça. «

Badgley est marié à Domino Kirke-Badgley depuis 2017. Cependant, la femme de la star est celle qui a « encouragé » Badgley à jouer le rôle de Joe, « Et je n’allais écouter personne de plus qu’elle », a-t-il déclaré. .

Cependant, cette saison de Toi a notamment moins de scènes sexuelles que les précédentes. Badgley a déclaré à Variety que lorsqu’il avait fait part de ses inquiétudes à Gamble lorsqu’elle lui avait dit ce qui serait réservé à son personnage lors de la quatrième saison.

Badgley a déclaré: « L’une de mes réponses a été: » Il semble que nous soyons dans un bon endroit pour moi … « – Je lui ai fait part de mon désir, et elle a immédiatement accepté et réagi. Je suis toujours très pratique. J’ai dit que je savais que ça ne pouvait pas être aucun, parce qu’il y avait quelque chose de codé dans l’ADN de la série, et j’ai signé le contrat, et donc c’est ce que c’est, mais le moins possible serait ma préférence. »