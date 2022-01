La nouvelle affiche Uncharted met en lumière le casting All-Star

Une nouvelle affiche pour Sony Inexploré met en lumière le casting de stars qui dirigera cette prochaine adaptation de jeu vidéo. La légende se lit comme suit : « Paraître bien tout en volant 5 milliards de dollars de trésors compte comme une compétence, n’est-ce pas ? » L’affiche a été dévoilée par les réalisateurs du film compte Twitter officiel, et souffre d’un cas de « syndrome de la tête flottante », comme Spider-Man : Pas de retour à la maison La star Tom Holland se tient au sommet, avec Mark Wahlberg, Antonio Banderas et Sophia Taylor Ali dans le genre d’environnement attendu d’un blockbuster d’action-aventure.

Basé sur l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, Inexploré raconte l’histoire de Nathan Drake alors qu’il se lance dans sa première aventure aux côtés de son rival devenu partenaire Victor « Sully » Sullivan. Avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, vif d’esprit et intelligent, Inexploré présentera au public le duo d’explorateurs alors que Nathan Drake devient le chasseur de trésors que les fans de jeux vidéo connaissent et adorent tous. L’intrigue verra le couple chercher « le plus grand trésor jamais trouvé » tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère perdu depuis longtemps de Drake.

Rejoindre Holland et Wahlberg dans leur aventure sont Sophia Taylor Ali dans le rôle de Chloe Frazer, une autre chasseuse de fortune et l’amoureux de Nate; Tati Gabrielle dans le rôle de Braddock, un chasseur de trésors rival; et Antonio Banderas dans le rôle du méchant du film, Moncada, un chasseur de trésors impitoyable et violent qui ne reculera devant rien pour battre Nate et Sully dans leur quête. De plus, Pilou Asbæk et la personnalité de YouTube ElrubiusOMG ont également été choisis dans Uncharted dans des rôles non divulgués.





Inexploré promet une aventure sur grand écran qui se situera quelque part entre les franchises bien-aimées Indiana Jones et James Bond, avec la dernière affiche démontrant davantage cet idéal. Tom Holland lui-même a déjà comparé le projet avec Indy et 007, l’acteur étant sans aucun doute ravi de pouvoir faire appel aux deux personnages emblématiques tout en dirigeant le film Uncharted. « Je pense que la façon la plus simple de décrire le film sans le déprécier, c’est comme si Indiana Jones et James Bond avaient eu un bébé, ce serait Nathan Drake », a déclaré l’acteur. « C’est ainsi que je continue à décrire le film. . »

Inexploré est dans les tuyaux depuis trop longtemps maintenant, avec des efforts pour adapter la propriété depuis juin 2016. L’adaptation a ensuite été repoussée à juin 2017, avant d’être à nouveau déplacée à décembre 2020, puis à mars 2021. Les retards se sont poursuivis, comme Inexploré a été reporté à octobre 2021, suivi de juillet 2021, et plus tard au 11 février 2022.

Les difficultés à donner vie au jeu vidéo ne se sont pas limitées à la sortie du film, le studio ayant du mal à trouver le bon réalisateur pour le travail. Comme l’expliquait récemment Tom Holland, « Certaines [the directors] sont arrivés et avaient des idées que nous n’aimions pas, qui ne correspondaient tout simplement pas aux personnages, et nous avons dû passer à d’autres personnes. Nous nous sommes inspirés de tout le monde. Il y avait des variations très différentes de Drake et des variations très différentes de Sully. Certaines personnes ont préféré faire le jeu, d’autres ont voulu le rendre complètement différent du jeu. C’était un processus intéressant – un processus dans lequel je n’aimerais pas être de nouveau. C’est assez stressant de chercher un réalisateur.

Finalement, Venin le réalisateur Ruben Fleischer a été choisi, avec Inexploré doit maintenant sortir le 18 février.





