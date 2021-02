Comment obtenir du minerai d’argent à Valheim | Emplacements des minerais d’argent

L’argent est le prochain minerai de métal que vous devriez chercher à obtenir après le fer, mais pour l’obtenir, vous devrez aller dans un endroit vraiment froid; voici ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir du minerai d’argent Valheim.

Comment trouver du minerai d’argent à Valheim

Pour obtenir du minerai d’argent à Valheim, vous devrez d’abord obtenir un wishbone du Bonemass, puis utiliser le wishbone pour localiser les gisements souterrains. Une fois que vous avez un wishbone, vous pouvez l’utiliser pour trouver des dépôts d’argent en équipant l’os, puis en vous promenant dans les montagnes dans le biome de la montagne jusqu’à ce que vous entendiez et voyiez des bips lumineux provenant de votre personnage.

Lorsque ces effets de pulsation deviennent de plus en plus rapides, cela signifie que vous êtes au sommet d’un gisement et qu’à quelques mouvements de votre pioche, vous trouverez du minerai d’argent. Cependant, avant de vous diriger vers le biome de montagne, assurez-vous de faire les préparatifs suivants

Confectionnez des vêtements chauds comme une cape de loup ou de lox

Faites beaucoup d’hydromel givré; il vous protégera des attaques de gel des drakes et du froid si vous n’avez pas de cape de loup ou de lox.

Apportez une bonne armure telle qu’un ensemble de fer complet pour vous protéger des golems de pierre et des drakes de glace.

Vous pouvez également trouver du minerai d’argent frayant sur les sommets des montagnes dans le biome de neige; hCependant, cela est rare et les petits biomes de montagne peuvent ne pas contenir de gisements de minerai d’argent, il serait donc préférable de rechercher de l’argent dans les biomes de montagne plus grands. Parallèlement à cela, vous pouvez également trouver du minerai d’argent à l’intérieur des coffres et des dépôts gardés par de grands golems de pierre dans le biome de la montagne.

Comment fabriquer des lingots d’argent à Valheim

Une fois que vous avez rassemblé du minerai, vous pouvez en faire des lingots d’argent en l’apportant à une fonderie; vous pouvez également utiliser un haut fourneau pour fabriquer des lingots d’argent, et il le fera aussi plus rapidement. Lorsque vous faites fabriquer des lingots d’argent, vous pouvez ensuite fabriquer les éléments suivants énumérés ci-dessous.

Cape de Lox

Fang lance

Épée d’argent

Casque Drake

Bouclier d’argent

Frostner

Flèches d’argent

Arc croc de Draugr

Pièce de poitrine d’armure de loup

Jambières d’armure de loup

Cape en fourrure de loup

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir Guck et comment intégrer le Black Metal Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.