Peaky Blinders: Cillian Murphy souffre d’un mauvais moment sur le plateau

Malgré la tristesse des fans, Peaky Blinders est sur le point d’atteindre sa dernière ligne droite. Est-ce que tout le casting de la série à succès enregistre la sixième et dernière saison qui donnera une épopée proche de l’histoire de Thomas Shelby.

L’histoire de Thomas Shelby touche à sa fin. Photo: (IMDB)



Cependant, le moment de Peaky Blinders on l’a vu, ainsi que de nombreuses productions, touchées par le coronavirus. Le plan initial était de commencer le tournage l’année dernière et qu’au début de cette 2021 la série est déjà publiée, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et le tournage a commencé en février de cette année.

La cinquième saison de cette histoire s’est terminée avec Shelby au bord du suicide après avoir vu des visions de sa défunte épouse Grace (Annabelle Wallis), mais la réapparition surprenante de Tom Hardy montre clairement que même un coup ne peut pas l’achever. À tel point que, avec les nouveaux chapitres en cours, quelle sera l’explication de tout ce qui s’est passé dans la tranche précédente approche.

Je veux dire, le drame de la BBC est plus que prêt à revenir au petit écran. Bien que, tout d’abord, ils devront contrôler que la santé du grand protagoniste, Cllian Murphy, n’est affectée par aucun problème de santé ou, au mieux, par le stress.

Nouvelles images du tournage de Peaky Blinders, où on a vu que l’acteur est tombé en panne et ils ont dû arrêter de travailler. Cela s’est produit lors du tournage d’une nouvelle scène, où l’équipe et l’actrice Natasha O’Keeffe l’ont rapidement aidé.