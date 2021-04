La leçon de RCR de John Cena aide un enfant de 8 ans à sauver sa petite soeur de l’étouffement

Le garçon de huit ans s’est rapidement rendu compte que son frère était en train de s’étouffer avec la pépite de poulet qu’elle mangeait et, heureusement, savait exactement ce qu’il devait faire.

Le garçon a déclaré à WNEP: « Nous allions à ma coupe de cheveux, et j’ai remarqué qu’elle commençait à s’étouffer avec une pépite de poulet de McDonald’s. J’ai dit à mon père de s’arrêter. Puis j’ai commencé à lui caresser le dos, et il est sorti .

« Dans le tout premier épisode [of The Substitute], John Cena était dessus, et dans la dernière partie, il a montré comment sauver quelqu’un quand il s’étouffe. »