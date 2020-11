Certains fans de Star Wars sont vraiment fous de Baby Yoda pour le dernier épisode de The Mandalorian

Le mandalorien les fans ne sont pas trop satisfaits de l’enfant, alias Baby Yoda, pour le moment. Lorsque le personnage est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière, le Guerres des étoiles communauté de fans a explosé. D’une part, tout le monde était choqué que Lucasfilm ait pu le garder secret pendant si longtemps. Personne n’a vu cela venir, mais tout le monde savait que Baby Yoda allait vendre beaucoup de marchandises, et qu’il ne pouvait rien faire de mal. Cela nous amène à Le mandalorien deuxième épisode de la saison 2. Il y a SPOILERS pour la saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Dans le deuxième épisode de Le mandalorien saison 2, Din Djarin et Baby Yoda doivent quitter Tatooine alors qu’ils recherchent plus de Mandaloriens. Ils finissent par emmener la Dame Grenouille, dont le mari connaît les Mandaloriens. Elle apporte également une boîte contenant ses derniers œufs, qui doivent être fécondés par son mari. Il est noté dès le début que les œufs sont très importants pour Frog Lady et heureusement, elle survit à l’épisode. Cependant, tous ses œufs ne l’ont pas fait, grâce à Baby Yoda.

Certains fans de Star Wars ont été horrifiés de voir Baby Yoda manger les œufs de la grenouille. « Le zoologiste en moi est vraiment déconcerté par le fait que Baby Yoda mange tous ses œufs. Son espèce est au bord de l’extinction et il est ici en train de gaspiller toute chance de survie », a déclaré un fan sur les réseaux sociaux. L’espèce de la Frog Lady n’était cependant pas en danger, c’était juste sa lignée familiale, qui est encore assez massive. Baby Yoda s’en fichait et passa la majeure partie de l’épisode à grignoter les œufs de la grenouille.

Autre Guerres des étoiles les fans ont commencé à appeler Baby Yoda comme un meurtrier pour avoir mangé les œufs non fécondés. « Baby Yoda est une menace », a déclaré un autre fan sur Twitter. Avec toute l’énergie négative entourant le personnage bien-aimé en ce moment, il y a tout autant de fans soutenant la petite créature adorable qui aimait ces œufs. Din Djarin n’était pas content de l’enfant et l’a grondé tout au long de l’épisode, bien qu’il ne fasse pas attention quand il a mangé le bébé araignée des neiges, ce qui a déclenché une séquence de poursuite horrible.

L’enfant a 50 ans, mais il est clairement un tout-petit et il aime vraiment mettre des choses dans sa bouche, comme les araignées des neiges et les œufs de la grenouille. Nous avons vu des indices de cela au cours de la première saison quand il a mangé les créatures ressemblant à des grenouilles et a dégoûté Mando. Le mandalorien la saison 2 se poursuit la semaine prochaine avec l’épisode 3 et les fans espèrent que Baby Yoda ne mangera plus d’oeufs. Quant à savoir si cela se produira ou non, personne ne le pense pour le moment. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Disney + pour diffuser les nouveaux épisodes de Le mandalorien.

Spoilers de Mando La zoologiste en moi est vraiment excitée à l’idée que Baby Yoda mange tous ses œufs. Son espèce est au bord de l’extinction et il est ici en train de gaspiller toute chance de survie. – Jen 🗳 (@saviin_jen) 6 novembre 2020

Les fans de Star Wars ont vraiment appelé bébé Yoda un meurtrier pour avoir mangé des œufs non fécondés 💀💀💀 – Star Wars: The Cantina Talk (@thecantinatalk) 7 novembre 2020

Tweet d’appréciation de Frog Lady ❤️ Elle essaie juste de protéger ses œufs. Baby Yoda est une menace. pic.twitter.com/bYvXKINnxE – Cap-1945 (@ Capsicle1949) 8 novembre 2020

Donc sur l’épisode de cette semaine de #themandalorian nous apprenons que #babyyoda aime vraiment … Boba pic.twitter.com/6uQQlQGvAk – Brian Kesinger (@briankesinger) 7 novembre 2020

Mando quand il réalise que bébé yoda mangeait les derniers œufs de la famille de la dame grenouille:#Mandalorienpic.twitter.com/6TK71vhRZs – Jorge Tovar (@ 24Ginganinga) 6 novembre 2020

Peli: La précieuse cargaison sera une grenouille et ses œufs (progéniture) Baby Yoda en voyant la boîte contenant des œufs flottants:pic.twitter.com/a5qpt6gdCv – Ombre 🦋 || SPOILERS MANDO S2 (@rexslegacy) 7 novembre 2020

Frog Lady: J’espère que mes bébés grandiront et mèneront une vie heureuse Baby Yoda après avoir mangé ses œufs:#Mandalorienpic.twitter.com/nbVVdbm6Q8 – Jorge Tovar (@ 24Ginganinga) 6 novembre 2020

Baby yoda regardant les œufs dans la boîte #Mandalorienpic.twitter.com/rl3jyJNO9H – Jorge Tovar (@ 24Ginganinga) 6 novembre 2020

une pauvre femme: ce sont les derniers œufs que je produirai de ma vie bébé yoda: pic.twitter.com/Ft5vCcz85O – 𝘾𝘼𝙇. (@ratnbonez) 7 novembre 2020

Alors vous criez après bébé yoda pour avoir mangé des œufs mais aspirez à l’anakin après le meurtre d’enfants, ne vous inquiétez pas, je prends des notes hehe pic.twitter.com/BBXOOsZcXM – bek | mando spoilers (@mauldaIorian) 6 novembre 2020

