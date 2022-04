Mi-temps : Jennifer Lopez aura un nouveau documentaire sur sa carrière sur Netflix

actrice et chanteuse Jennifer Lopez, aura un documentaire sur sa vie et sa carrière intitulé »Halftime ». La production sera en charge de Netflix et suivra le travail du multi-talentueux et célèbre JLo, ayant sa première mondiale au tribucafestival le 8 juin 2022 et sera ensuite disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

»Halftime » donnera aux fans la chance de voir la vie de Jennifer Lopez dans les coulisses, alors qu’elle se prépare pour différents projets et performances musicales live incroyables comme sa participation au spectacle de mi-temps du Super Bowl ou l’investiture du président Joe Biden en 2021.

Le nouveau documentaire nous donnera un aperçu de l’une des artistes américaines les plus influentes de ces derniers temps, alors qu’elle entame la seconde moitié de sa vie, moment où Jennifer Lopez a connu son plus grand succès. Le nouveau film donnera un aperçu de son identité et de son évolution en tant qu’artiste latina, de son rôle de mère et de sa relation renouvelée avec son propre art en tant qu’outil de changement.

Parallèlement à l’annonce de cette nouvelle production, Netflix a également publié une nouvelle image promotionnelle pour le film, où l’on peut voir López de profil, regardant vers l’avant et les cheveux tirés en arrière. L’image est simple et épurée, et totalement éloignée du glamour auquel la chanteuse est associée, laissant entendre que le documentaire sera plus proche d’une vision de sa facette en tant que personne.

On ne sait pas si le documentaire abordera sa relation renouvelée avec l’acteur. Ben Affleck. La relation, qui a été ravivée l’année dernière, a également suscité un regain d’intérêt pour le travail antérieur de Lopez, à partir de son tristement célèbre clip « Jenny From the Block », qui présentait des scènes très subjectives entre Lopez et Affleck. Le couple a récemment annoncé ses fiançailles, ce qui a été une grande surprise pour les fans qui ont vu la relation revenir après une longue période.

Cependant, il semble que »Halftime » cherche certainement à donner au public un regard plus complet et moins objectif sur la vie et la carrière de Jennifer López, une partie de sa vie qui n’est pas souvent révélée en raison de son grand statut de artiste diva et sa vie amoureuse controversée avec des personnalités passées de l’œil du public.

Le documentaire est réalisé par Amanda Mitchell et sortira le 14 juin 2022 via le service de streaming Netflix.