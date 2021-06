Patrick Wilson anticipe de grandes choses pour « Aquaman 2 »

L’acteur Patrick Wilson prépare son retour dans l’univers DC avec « Aquaman 2 », un film dans lequel, sous la direction de James Wan, il reprend le rôle qu’il a joué en 2018 en tant qu’Orm, le méchant demi-frère d’Arthur Curry (Jason Momoa) à qui il a été déchu de son titre de « Maître de l’océan » et de roi de l’Atlantide après l’arrivée de Curry.

« Aquaman 2 » se prépare à commencer le tournage cet été au Royaume-Uni, alors Wilson a offert aux fans de nouvelles nouvelles sur ce qu’ils pouvaient attendre de ce film, assurant qu’il sera « plus grand et meilleur » que le précédent. .

Patrick Wilson fait actuellement la promotion de « The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It ». Dans une interview qu’il a donnée à Entertainment Tonight avec sa coéquipière Vera Farmiga, l’acteur n’a pas pu s’empêcher de partager quelques détails sur le nouveau film de DC lorsqu’on l’a interrogé sur le sujet.

Je pense comme n’importe quoi avec James (Wan), quand il revient à une suite, il la rend plus grande et meilleure. Et plus large, plus drôle, plus d’action, plus de travail de personnage. C’est génial. C’est vraiment amusant.

Wilson a révélé qu’il s’entraînait depuis huit semaines et que le tournage commencerait dans environ deux mois. « Eh bien, ils commencent dans un mois et demi, plus ou moins. » En plus de Wilson et Momoa, « Aquaman 2 » mettra également en vedette Amber Heard dans le rôle de la princesse Mera, ainsi que Dolph Lundgren aux côtés de son père, le roi Nereus.

Yahya Abdul-Mateen II devrait également revenir en tant que Black Manta. James Wan, réalisateur du film, a indiqué en de précédentes occasions que ce nouvel opus sera « un peu plus sérieux » que son prédécesseur, en plus de souligner lors de la présentation de « DC Fandome » l’été dernier qu’il sera « plus pertinent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ». « Aquaman 2 » a une date de sortie prévue pour décembre 2022.