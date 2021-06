Comprendre ce qu’est le concept de narcissisme

« Le mythe grec dit que Narcisse était un enfant si beau et si admiré que sa mère, Lyriope, inquiète de cet excès, l’emmena chez le sage Tirésias. Il lui a dit que le garçon n’aurait une longue vie que s’il ne voyait jamais sa propre image. Pendant longtemps, ces mots semblaient dénués de sens, mais les événements qui se sont déroulés ont prouvé leur justesse.

Adolescent, Narcisse était un beau jeune homme, mais très fier. En se promenant un jour dans la campagne, le jeune Echo l’a vu et est tombé amoureux de lui, mais le jeune homme l’a repoussée.

Un jour, fatigué, Narcisse se rendit à une fontaine d’eau claire. Ici donc, la prophétie se réalise : lorsqu’il se voit reflété dans le miroir des eaux, il devient fou d’amour pour son propre reflet. Envoûté, il n’avait ni yeux ni oreilles pour autre chose : il ne mangeait ni ne dormait. En vain, Eco a supplié avec son regard. Mais Narcisse ne faisait que se regarder. Passionné, égocentrique, il cherche à apaiser sa peine un autre qui, étant lui-même, ne répond pas. Alors, son destin s’accomplit : il plonge dans le miroir et disparaît dans l’impossible rencontre.

Sans la possibilité de reconnaître ce qu’est l’image elle-même et ce qu’est l’autre, le corps de Narciso est devenu un pur mirage et s’est dissous dans les eaux…

Et Echo, que seul Narcisse poursuivait, qui ne criait que pour lui, ne vivait qu’en lui, se pétrifiait et perdait le pouvoir de sa propre parole.

Narcisse ne se lie pas; ne partage pas son charme. Perdez-vous à l’image de vous-même. L’écho se perd aussi et, dans le décalage, s’abandonne à la répétition compulsive, sans pouvoir se séparer du mirage idéalisé.

Pour la psychanalyse

Pour la psychanalyse, c’est un aspect fondamental pour la constitution du sujet. Oui, car nous avons tous besoin d’amour-propre, de croire en nos actions et réactions, d’accepter qui nous sommes. Mais la question est de savoir quand cela devient une exagération et déclenche le processus de narcissisme, c’est-à-dire que l’on diminue les « liens » avec les autres et que l’amour-propre devient une maladie.

Le processus narcissique se déroule dans l’enfance lorsque nous recevons les premières affections de nos parents et de nos proches. Un peu d’amour-propre est nécessaire pour confirmer et maintenir l’estime de soi, mais l’exagération est un signe de fixation sur l’identification de l’enfance.

L’enfant crée le sentiment que tout fonctionne pour lui. L’illusion enfantine que le monde tourne autour de nous est décisive à ce stade, mais pour un développement sain, elle doit se dissiper à mesure que nous tombons dans la frustration et découvrons que ne pas être le centre de l’univers a ses avantages. Ces frustrations sont fondamentales pour la dissolution du narcissisme « pris comme premier ».

A partir des résonances de ce mythe, Freud développera l’un des concepts les plus importants de sa théorie psychanalytique : le narcissisme.

Mentionnée pour la première fois dans ses écrits en 1909, elle est présentée comme une phase spécifique du développement humain, lors du passage de l’auto-érotisme, du plaisir centré sur son propre corps, à la reconnaissance et la recherche de l’amour dans d’autres objets – différents de soi. . Comme décrit dans son ouvrage, Freud dit très clairement que le narcissisme est une partie intrinsèque du développement psychosexuel des enfants. Et qui se présente comme un narcissisme primaire et secondaire.

Selon Freud, le narcissisme primaire consiste dans l’absence totale de relation avec l’environnement durant l’enfance. Le secondaire, par contre, est le retour de l’amour de la libido à soi, après avoir été dirigé à un moment donné vers un objet du monde extérieur.

Un passage important et agité, car il implique le départ de la gratification pour ce qui n’est que l’effet de l’image elle-même – « Narcisse ne reconnaît que ce qui est un miroir » – à la réalisation de l’une des réalisations les plus importantes de la culture : la possibilité de vivre, accepter et travailler avec l’altérité et donc avec les différences. L’acceptation des différences entre les personnes ou le monde social est fondamentale pour améliorer le processus de dissolution du narcissisme, comme c’est le cas dans la vie sociale où nous apprendrons que les gens sont différents, pensent différemment et agissent différemment.

Lorsque nous ne sommes pas disposés à accepter les différences entre les personnes, nous courons le risque d’amorcer un processus d’individualisme et, avec cela, de narcissisme pathologique.

Dans Les mécontentements de la civilisation, 1930, Freud dit que l’un des plus grands obstacles de l’homme dans sa quête du bonheur, et qui lui apporte les plus grandes difficultés, est la souffrance résultant des relations humaines, alors qu’elles nous confrontent à ce que, n’étant pas un miroir, demande nous pour de nouveaux postes. Ces positions face à la société nous confrontent à notre réalité, c’est-à-dire que la peur de ne pas atteindre le bonheur et l’approbation d’autres êtres de la même espèce apporte, à moyen et long terme, les effets néfastes du narcissisme.

La légitimité du concept était justifiée par l’expérience freudienne de la clinique, dans ce qu’il reconnaissait comme la résistance des patients à abandonner leurs positions amoureuses, dans les manifestations de la toute-puissance et de la pensée magique infantiles, dans les maladies organiques et dans l’hypocondrie – quand toute libido se tourne vers le corps malade – et dans les délires de grandeur des psychoses. Freud a alors observé que les hypocondriaques et les délirants des grandeurs, oui, ceux qui ont un sérieux problème avec la critique, la difficulté à accepter l’autre comme meilleur qu’eux-mêmes, entre autres processus de « grandeur ». Dans ce processus, la personne maintenant adulte recommence à ressentir les désirs de l’enfance lorsqu’elle était le centre d’attention.

Parce que quand nous sommes enfants, tout tourne autour d’elle et, avec cela, elle développe que la vie fonctionne à partir d’elle.

Lorsqu’un enfant naît, il est entouré de personnes qui lui envoient de nombreux regards et envies. Lorsque vous vous contemplerez dans le miroir, vous ne verrez pas le simple reflet physique d’une image, mais tout ce que ces regards ont posé sur votre corps. Freud dira que c’est un moment éblouissant de « votre majesté, le bébé! »

Joie pour l’enfant et pour les parents, qui voient renaître de leurs cendres leur propre image idéalisée et tous leurs désirs inassouvis. Instant de narcissisme primaire – constitutif et aliénant. Et c’est naturel dans chaque foyer.

Les parents et les soignants susciteront des attentes envers le bébé et apprendront qu’il sera un héros et qu’il gagnera toutes les batailles de la vie ; évitera à ce bébé d’avoir des déceptions et de prendre des risques ; ce sont des processus normaux et nécessaires pour que l’enfant développe son estime de soi et sa sécurité individuelle. S’il est excessif, il devient une prison, compromettant l’avenir, la possibilité de construire des projets et des idéaux. Tout excès dans l’éducation et la démonstration de sécurité à l’enfant peut être préjudiciable au processus narcissique primaire ou au narcissisme primaire.

Si tout se passe bien, l’enfant se déconnectera de ces regards et désirs de ses parents et de ses proches aidants et échappera au destin fatal de Narciso – trempé, noyé, pour tenter de perpétuer la rencontre avec l’image que les eaux lui ont rendue. L’enfant passera alors par ce processus face à la société ou à la vie sociale et réalisera les différences entre les personnes et les désirs de chacun, cette « déception » sera en fait leur libération et le début du chemin d’une vie dans la normalité. C’est ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences – et cela attise les conflits, que ce soit dans les petits désaccords quotidiens ou dans les grands conflits existentiels.

Si l’enfant n’est pas capable de surmonter ce processus d’adaptation de la coexistence et du monde social, il peut déclencher un autre processus qui sera le narcissisme pathologique, qui sera propice aux préjugés, aux maladies organiques, à l’hypocondrie, à la paraphrénie, à la mégalomanie, au fanatisme, à la violence. , destruction de l’autre et de soi, sentiment de grandeur exagéré face à la même espèce, éloignement et isolement dans les relations et, enfin, désir de mort constante.

La tragédie vécue par Narcisse ne nous quitte pas. Dans le mythe, Narcisse vivra toute sa vie ainsi. Lorsque nous le transportons dans la vraie vie, nous pouvons dire que nous aurons toujours des désirs narcissiques autour de nous et que nous serons toujours tourmentés jour après jour par le désir de redevenir le «centre d’attention» comme nous l’étions enfant. Cette recherche n’est rien de plus que la réunion de ce regard maternel qui disait que nous étions tout pour tout le monde tout le temps. Cette illusion qu’on nous a autrefois enseignée nous fera parfois régresser au stade de l’enfant narcissique, cependant, si nous sommes conscients que c’est en fait quelque chose de vrai, mais du passé, tout ira bien. Si par hasard nous ne parvenons pas à percevoir ou à avoir cette conscience, nous sommes comme des jonquilles, piégés dans notre destin de plonger et de mourir en nous-mêmes parce que nous ne pouvons voir personne d’autre autour de nous.

Le narcissisme est donc quelque chose de normal dans le processus de développement humain et sa fixation peut poser des problèmes de maladies organiques et de déséquilibres dans le système psychique.