Expédition: La bande-annonce de Retour vers le futur a Christopher Lloyd à la recherche de DeLoreans disparus

Christopher Lloyd est à la recherche du Retour vers le futur DeLoreans dans une nouvelle série pour Discovery +. Dans la série en quatre parties, appelée Expédition: retour vers le futur, Lloyd fera équipe avec Expédition inconnue animez Josh Gates pour retrouver d’autres versions du DeLorean DMC-12 modifié qui a été utilisé pour le tournage du film classique de 1985. Leur voyage les mènera à travers les États-Unis, avec des arrêts tels que Los Angeles, Houston, New York et Orlando. Un avant-goût a également été publié.

Le DeLorean principal utilisé pour Retour vers le futur est actuellement en poste au Peterson Automotive Museum de Los Angeles. Six autres versions ont également été utilisées pour le film, et Christopher Lloyd et Gates ont pour mission de trouver au moins une de ces «machines à voyager dans le temps». S’ils peuvent trouver le DeLorean parfait, il sera ensuite vendu aux enchères par Lloyd’s Retour vers le futur co-star Michael J. Fox au profit de la Michael J. Fox Foundation.

Retrouvant plusieurs de ses co-stars dans la série, Expédition: retour vers le futur sert également de réunion du film de 1985. La série comprendra des apparitions de Fox (Marty McFly), Lea Thompson (Lorraine McFly), Donald Fullilove (maire Goldie Wilson), Jokes Tolkan (principal Strickland) et Harry Waters Jr. (Marvin Berry). Le producteur et co-scénariste Bob Gale sera également en vedette. Avec le Retour vers le futur Cast, la nouvelle série comprendra des interviews avec des experts DeLorean, des collectionneurs et des fans du film.

Réalisé par Robert Zemeckis, Retour vers le futur est largement considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps. En un mot, il suit un adolescent et essayant de trouver le chemin du retour à la maison en 1985 quand il voyage par inadvertance dans le temps jusqu’en 1955, rencontrant des versions antérieures de sa famille et de son ami scientifique Doc Brown. Le film a engendré deux suites et s’est diversifié dans d’autres médiums, y compris une série animée et une adaptation musicale sur scène. Lloyd parle depuis des années de son espoir de reprendre le rôle de Doc Brown dans un quatrième film, mais Zemeckis et Gale insistent pour laisser la franchise là où elle est, pour le meilleur ou pour le pire.

L’année dernière, le Retour vers le futur casting (sans Crispin Glover) également réunis pour la websérie en ligne de Josh Gad Réunis à part. Les membres de la distribution comme Lloyd, Fox et Thompson sont tous revenus, et la réunion a également amené d’autres noms de la trilogie comme Mary Steenburgen, Elizabeth Shue et la chanteuse de « Power of Love » Huey Lewis. Zemeckis et Gale étaient également présents pour parler du film. Cela faisait suite à une réunion précédente sur Jimmy Kimmel en direct en 2015, lorsque Lloyd et Fox sont apparus dans une DeLorean habillée en Doc Brown et Marty McFly.

Les quatre épisodes de Expédition: retour vers le futur sera diffusé le 15 mars sur Discovery +. Pour en savoir plus sur Lloyd, vous pouvez également le voir aux côtés de Tu ferais mieux d’appeler Saul star Bob Odenkirk dans le prochain film d’action Personne de John Wick créateur Derek Kolstad. Universal Pictures sortira ce film le 26 mars. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Retour vers le futur