Drake Bell arrêté pour des crimes d’abus

Hier matin, des informations faisant état de l’arrestation de Drake Bell Ils ont été confirmés par les portails TMZ et Fox News, qui ont assuré que l’acteur faisait face à des accusations contre des mineurs après avoir violé leurs droits. Et, bien que le chanteur ait également nié les accusations, il a été condamné à une caution de 2 500 dollars en plus d’une injonction de ne pas avoir de contact avec les victimes présumées.

D’après ce qui s’est passé, Drake Bell il aurait indigné un mineur avec une conversation sexuelle inappropriée. Bien qu’il aurait également partagé du matériel préjudiciable contre ses victimes les mettant en danger et, comme si cela ne suffisait pas, l’image devenue virale de son arrestation a encore plus indigné les adeptes du célèbre programme. Drake et Josh puisqu’on l’a vu sourire comme si de rien n’était.

De même, qui a également montré son malaise face à cette situation était Melissa Lingfelt, plus connue sous le nom de Jimi Ono, l’ex-petite amie de Bell et qui l’a dénoncé à travers une vidéo sur TikTok. D’après ce qu’elle a dit, entre 2006 et 2009, années au cours desquelles elle a eu une relation avec l’interprète, elle a été attaquée à la fois verbalement et physiquement, une information qu’elle est venue révéler l’année dernière, mais maintenant c’était quand elle a raconté exactement comment les faits.

Drake Bell et Jimi Ono. Photo : (Nickelodeon)



Visiblement nerveux et effrayé Ono a déclaré que ce n’est qu’un an après le début de leur relation que les premiers signes de violence de Drake ont commencé.. « Ce n’est qu’environ un an que la violence verbale a commencé, et quand je dis violence verbale, imaginez le pire genre que vous puissiez imaginer et c’est ce que j’ai subi», a-t-il souligné puis ajouté : «Quant au physique, il m’a traîné dans les escaliers de notre maison, m’a frappé au visage à chaque pas sur la route. j’ai des photos de tout ca”.

En fait, le modèle a également montré via TikTok que d’autres filles l’ont contactée pour lui dire qu’elles avaient vécu une situation très similaire avec l’ancienne star de Nickelodeon. À travers différentes captures d’écran que Jimi a faites, on aperçoit comment d’autres victimes racontent à l’ex de Drake Bell qu’ils n’avaient pas seulement été agressés verbalement, mais qu’ils avaient également eu des relations sexuelles avec lui alors qu’ils étaient mineurs et qu’il était beaucoup plus âgé.