Premières impressions: Biomutant est un monde ouvert avec style et profondeur

Lancer votre tout premier jeu en tant que développeur sera toujours une tâche difficile, mais lorsque le projet génère autant d’enthousiasme que Biomutant l’a fait ces dernières années, ce poids de l’attente doit faire des ravages tôt ou tard. Le studio suédois X101 se trouve dans cette position précaire alors que nous nous rapprochons de la sortie de ses débuts apparemment épiques en monde ouvert, sauf que cette fois-ci, nous avons certainement l’impression que notre enthousiasme est allé au bon endroit. Nous avons eu la chance de voir 20 minutes de nouveau gameplay de Biomutant avant son lancement sur PlayStation 4 le 25 mai 2021, et il semble prêt à livrer tout ce que nous espérions que le jeu serait.

Si nous devions faire la chose habituelle et réductrice de comparer Biomutant à un autre titre sur le marché, alors l’aventure grecque Immortals Fenyx Rising d’Ubisoft serait notre réponse. Cependant, ne laissez pas cette comparaison vous dissuader. Ils peuvent tous les deux utiliser la structure et les pièges du monde ouvert pour raconter leur histoire, mais Biomutant semble aller au-delà des mécanismes qui ont rendu les joueurs aigris dans le passé – cela ressemble à beaucoup plus que la «formule du monde ouvert d’Ubisoft». En tant que telles, ces similitudes sont assez minces.

Le monde ouvert de Biomutant sera divisé en sept grands environnements, que vous pourrez tous atteindre et explorer après avoir créé un personnage. Le problème est que quatre éléments déterminent combien de temps vous pourrez résister à leurs effets avant de mourir. Les résistances à la chaleur, au froid, aux risques biologiques et à la radioactivité déterminent si vous prospérerez ou périrez dans une région particulière, ce qui met en évidence une seule façon dont Biomutant va au-delà des titres typiques du monde ouvert. Ce qui est traditionnellement utilisé pour changer simplement les couleurs et l’environnement d’une zone aura en fait un impact sur vos décisions et votre prochaine étape dans Biomutant.

C’est là que les comparaisons s’arrêtent essentiellement parce que l’équipe X101 est sur la bonne voie pour produire une version assez fraîche des jeux en monde ouvert. Un créateur de personnage d’une profondeur impressionnante vous permet de façonner le type d’animal à fourrure mais dangereux que vous voulez être. Choisissez parmi six races différentes, ces options dictant vos statistiques de départ en termes de vitalité, de force, d’intellect, de charisme, d’agilité et de chance – c’est vraiment un RPG. Ces choix façonnent votre apparence et vous pouvez alors commencer à influencer votre résistance aux éléments susmentionnés. Ensuite, vous êtes remis du butin pour commencer et il est temps de trouver votre place dans le monde.

Le créateur du personnage n’est qu’un exemple de la façon dont le choix du joueur est au cœur de Biomutant, avec d’autres sources du récit lui-même. Le directeur artistique et créatif Stefan Ljungqvist est resté un peu vague lors de la présentation en ligne, mais l’histoire sera apparemment influencée par vos propres décisions. En termes pratiques, cela se manifeste avec un système Aura dans le jeu qui, selon Ljungqvist, est plus vaste et plus détaillé qu’un système Paragon et Renegade que vous verriez dans d’autres RPG tels que Mass Effect. Nous sommes ravis de voir à quel point deux playthroughs pourraient être différents.

En plus de cela, la liberté et l’expression alimentent le système de combat du jeu. Avec des numéros de dégâts partout et un texte de style bande dessinée faisant l’éloge d’un combo réussi à l’écran, Biomutant est aussi cool à regarder qu’il est susceptible de jouer. Les armes à feu et les armes de mêlée forment la pièce maîtresse des engagements, qui sont d’abord fabriqués à l’aide d’un système d’artisanat étendu. Vous pourrez combiner des objets aléatoires trouvés dans l’environnement pour créer des armes de mêlée sauvages et farfelues tandis que le développeur nous dit qu’il existe plus de 200 millions de combinaisons d’armes à longue portée seules. Il semble donc assez sûr de dire que vous passerez beaucoup de temps à mettre à niveau vos objets, à vous frayer un chemin à travers le système de rareté pour vous assurer d’avoir le meilleur des mieux équipés.

Biomutant se forme très bien alors que nous approchons de sa date de sortie sur PS4, et nous n’avons même pas eu l’occasion de parler de ses mécanismes de traversée de forme libre, de ses véhicules et des personnages uniques que vous rencontrerez en explorant le monde. . Un exemple était Sol, une grenouille charismatique qui se tenait sur ses pattes de derrière. Nous devons le jouer pour nous-mêmes pour confirmer notre battage médiatique, mais il semble que le développeur X101 soit un vrai gagnant ici. Va-t-il révolutionner le genre du monde ouvert? Bien que la réponse à cette question soit probablement non, Biomutant se révèle être un autre incontournable de la PS4 à toute épreuve. Gardez un œil sur celui-ci.

Biomutant arrive sur PS4 le 25 mai 2021, les propriétaires de PS5 étant capables de jouer via la rétrocompatibilité. Êtes-vous heureux d’entendre que l’expérience du monde ouvert se déroule bien? Êtes-vous trop excité pour jouer? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.