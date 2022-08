La saison 4 de The Mandalorian arrive-t-elle plus tôt que prévu ?

Disney a de grands projets avec guerres des étoiles. Bien que certains ne soient probablement pas encore vraiment convaincus de la prochaine série live-action sur « Andor », nous aimerions vous donner le dernières bandes-annonces recommande chaleureusement.

Ici, nous apprenons, entre autres Sénat impérial sais, voir Cassian Andor dans ces rangs comme espion infiltré et l’ensemble du spectacle pourrait devenir un Star Wars plus sérieux d’un genre différent.

A quand la saison 4 de The Mandalorian ?

dans le Février 2023 départs Le Mandalorien : Saison 3 après une pause de deux ans lorsque nous sortons les épisodes de mando Le livre de Boba Fett calculer.

Le voyage avec le Mandalorien éponyme Din Djarine (Pédro Pascal) et grogu alias Baby Yoda continue. Les fans ont hâte de revoir les deux mégastars en action dans leur propre série.

Mais qu’en est-il de la saison 4 ? Faudra-t-il alors attendre encore deux ans pour que les événements se poursuivent après la saison 3 ?

Il y a des premières indications pour le début de la saison 4 : Il se pourrait que l’écart entre la saison 3 et la saison 4 ne soit pas aussi grand qu’entre la saison 2 et la saison 3.

Selon les débuts de production dans la productionhebdomadaire se trouve La saison 4 déjà en production. « The Mandalorian 04 » fait référence à cette 4e saison de la série « Star Wars ». La série sera donc répertoriée parmi les nouvelles productions qui sortent sur 11 août 2022 a été publié.

Cela signifie que la production ne doit pas encore battre son plein. Mais si la série continue d’être produite maintenant, c’est définitivement un bon signe. Il est concevable que le temps d’attente jusqu’à la prochaine saison seulement un an est (et non deux ans).

Il est peu probable que la saison 4 de The Mandalorian sorte fin 2023, car la saison 3 commencera au printemps. Mais peut-être que Disney en prévoit un Dès le printemps 2024. Ne serait-ce pas quelque chose ?

Quand il y aura plus d'informations sur The Mandalorian: Season 4, vous le saurez sur 45secondes.fr.