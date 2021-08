Álex Pina et Úrsula Corberó ont parlé de l’avenir de La Casa de Papel : Une suite ?

Le vol d’argent va commencer à prendre fin au service de streaming Netflix le vendredi 3 septembre avec le tome 1 de sa dernière saison, qui a déjà ses horaires pour ne pas manquer l’avant-première. C’est l’une des productions espagnoles les plus réussies de ces dernières années, un projet qui a été créé à la tête de Alex Pina, qui vient de parler de clore l’histoire avec Ursula Corberó.

À l’origine, la fin du programme était prévue pour avril de cette année, mais la pandémie de coronavirus les a obligés à modifier ce qu’ils avaient imaginé en premier lieu, comme un changement de scénario dans les parties 1 et 2, où différentes intrigues sur les personnages seront adressé. « La léthargie a commencé et sans électricité pour aller travailler tous les jours, écrire était un combat », l’a reconnu ananas au milieu Variété.







Dans la même conversation, Ursule a donné des détails sur la situation qu’ils ont vécue dans la première saison, également divisée en deux volumes. Quand il a commencé à être diffusé sur Antena 3 en Espagne, les critiques n’avaient pas été favorables et l’audience avait considérablement diminué, alors tout a été pensé pour une livraison de chapitres : « Nous étions tous passés à autre chose. Nous avons dit au revoir, partagé des larmes et des câlins, et continué avec nos prochains projets. »se souvient l’actrice.

Cependant, fin 2017 la plateforme et ils ont pris la décision de la reformater pour la lancer à l’international, avec l’intention d’obtenir un renouvellement, ce qui s’est produit quatre fois. La fin viendra dans quelques jours, où une guerre se déroulera à la Banque d’Espagne entre les voleurs et la police, en attendant des nouvelles d’El Professor, qui a été capturé par l’inspecteur Alicia Sierra et, pour la première fois, il n’y a pas de plan.

+ Y aura-t-il d’autres projets La Casa de Papel ?

Concernant cette préoccupation des fans, ananas Il a déclaré que pour l’instant il n’y a pas de plans. Mais qui a donné plus de chances était Úrsula Corberó, assurant : « Quand nous avons terminé le tournage, j’ai choisi de ne pas dire au revoir à Tokyo. J’ai décidé de l’emmener avec moi pour toujours et de ne jamais fermer les portes aux opportunités. ». Puis il ajouta : « Pour le moment, le plus sain pour moi est de faire un autre travail, mais cela ne veut pas dire que dans quelques années je ne pourrai pas revenir ».