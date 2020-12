Comment obtenir les ailes gelées dans Roblox Treasure Quest

Les vacances sont à nos portes à Roblox, et de nombreux jeux ont été mis à jour avec des événements d’hiver spéciaux. Treasure Quest est l’un de ces jeux, et terminer une toute nouvelle quête peut vous procurer un nouveau cosmétique et un nouveau badge dans le jeu!

Comment obtenir les ailes glacées

En termes simples, vous devez trouver des ornements cachés dispersés sur la carte Treasure Quest, si vous Ailes congelées dans Roblox Treasure Quest. Au fur et à mesure que vous les trouvez, vous devez cliquer sur chaque ornement avec votre souris ou appuyer sur l’ornement si vous êtes sur mobile. Vous saurez que cela fonctionne si les ornements flottent vers le haut et se dirigent vers le mur où les ailes gelées sont cachées.

Remarque: Les ailes gelées sont un produit cosmétique Treasure Quest en jeu. Le déverrouillage de cet objet ne l’enverra pas dans votre inventaire Roblox.

Pour ce guide, vous devez suivre les images afin de ne pas vous perdre.

Emplacements des ailes gelées

Voici un aperçu des six emplacements des ornements.

Ornement un

Le premier ornement se cache avec les cadeaux sur le sapin de Noël où vous apparaissez pour la première fois dans le jeu.

Ornement deux

Vous trouverez le deuxième ornement caché derrière des caisses à la Banque.

Ornement trois

Le troisième ornement est au stand de Noël, juste à côté de l’elfe derrière le comptoir.

Ornement quatre

Maintenant, cela devient un peu délicat. Grimpez la montagne jusqu’à ce que vous voyiez un rocher isolé, celui de l’image ci-dessus. Vous devez attaquer le rocher avec votre épée jusqu’à ce qu’il disparaisse et révèle une grotte.

Le quatrième ornement est dans la grotte avec l’épée violette.

Remarque: Le rocher est une ligne droite depuis le stand de Noël, après la rivière et en haut de la montagne. Restez toujours à gauche du pont.

Ornement cinq

Vous trouverez le cinquième ornement sous le pont, dans l’eau. Si vous venez du quatrième ornement, c’est sous le premier arc (à gauche). Voir l’image ci-dessus.

Ornement Six

L’ornement final pourrait être le plus délicat à repérer. Dirigez-vous vers la cascade. Nagez de haut en bas de la cascade jusqu’à ce que vous trouviez une grotte dans le mur. Vous devrez peut-être ajuster à plusieurs reprises vos paramètres de zoom avant / arrière pour le repérer.

Dans la grotte se trouve une épée rougeoyante et l’ornement. L’ornement est au plafond.

Une fois tous les ornements trouvés, retournez à l’arbre de Noël où vous avez frayé pour la première fois. Le mur caché devrait maintenant être ouvert. Entrez dans la nouvelle salle pour récupérer les ailes glacées et le badge!

Trouver les six ornements peut être difficile, alors vous voudrez peut-être suivre cette vidéo de Nosiny, le créateur de Treasure Quest!

