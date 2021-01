Nous avons testé la Hyundai i30 SW 1.0 TGDi N Line. Cela a-t-il changé, mais est-ce mieux?

Après quatre ans sur le marché, le Hyundai i30 SW reçu un toujours bienvenu restylage vous rafraîchir dans l’image et vous aider à rester compétitif dans un segment de plus en plus menacé par les SUV.

Plus modifiée que prévu, l’i30 SW verrait-elle ses arguments vraiment renforcés? Ou les changements étaient-ils simplement cosmétiques pour «masquer» l’âge du modèle?

Bien sûr, il n’y a qu’une seule façon de le découvrir et pour ce faire nous avons mis à l’épreuve la Hyundai i30 SW dans la variante d’image «plus rigide», la N Line, ici associée au TGDi de 1,0 ch de 120 ch et boîte de vitesses manuelle.

Changer sans révolutionner

Il ne faut pas une grande puissance d’observation pour détecter où les principaux changements visuels ont eu lieu en dehors de l’i30 SW.

Suivre une politique d’évolution au lieu de révolution (on ne s’y attendrait pas autrement, car c’est une restylage), la vérité est que Hyundai a pu offrir à l’i30 SW un look plus agressif et plus actuel, en particulier dans cette variante N Line qui a des pare-chocs et une calandre distincts.

C’est à l’avant que les différences sont les plus visibles et, à mon avis, celles-ci se traduisent par un caractère plus dynamique et moins discret qui aide le modèle sud-coréen à se démarquer de la foule, surtout lorsqu’il est peint dans le rouge éclatant de l’unité. testé.



Dans la version N Line, l'i30 SW reçoit non seulement de nouveaux pare-chocs mais aussi une grille spécifique. A lire : Nouvelle Mercedes-Benz Classe S. Les innovations numériques renforcent la sécurité

Améliorez seulement si nécessaire

À l’intérieur de l’i30 SW, les changements sont mineurs. Hyundai semble avoir suivi la maxime éternelle que «si ça marche, ça ne changera pas». Ainsi, nous continuons à miser sur une bonne ergonomie et une apparence qui reste actuelle, n’étant que « gênée » par l’utilisation (et l’abus) de couleurs sombres.



L’utilisation de couleurs sombres donne un aspect quelque peu sombre à l’intérieur.

Cependant, il y a des nouvelles. Il s’agit des écrans 7 « et 10,25 » qui remplissent respectivement les fonctions du tableau de bord et de l’écran du (également nouveau) système d’infodivertissement.

Au niveau du montage, je n’ai rien non plus à signaler à la Hyundai i30 SW. Celui-ci est en bon état (dénoncé par l’absence de bruit parasite) et les matériaux, bien que majoritairement durs (ici ça perd un peu, par exemple, pour la nouvelle SEAT Leon), sont de bonne qualité.

Dynamiquement, cela n’a pas changé… et heureusement!

Bien que Hyundai affirme avoir apporté des améliorations en termes de suspension et de direction, la vérité est que la Hyundai i30 SW continue de se comporter comme avant et heureusement qu’elle l’est.

Comme Guilherme Costa nous l’a rappelé lorsqu’il a testé la pré-i30 SW 1.6 CRDirestylage, le modèle sud-coréen possède l’un des meilleurs châssis du segment et cela se ressent lorsque les courbes arrivent.

Si sur autoroute ou sur route ouverte la i30 SW s’avère toujours stable et sûre, c’est sur les routes les plus connectées qu’elle «brille», avec une direction directe et précise et un châssis qui nous fait oublier la maxime que le chemin le plus rapide pour relier deux points est une ligne droite.

Comme pour prouver l’évolution de Hyundai dans le domaine de la dynamique (merci M. Biermann) la i30 SW s’impose comme l’une des meilleures propositions du segment de ce chapitre, assortie à des modèles comme la Ford Focus SW ou la Honda Civic et même… amusante!

Et il pourrait être plus, s’il était livré avec plus de «puissance de feu» que ce que permettent 120 ch et 171 Nm de couple entre 1500 et 4000 tr / min. Bien qu’ils ne soient pas étonnants, la vérité est qu’ils ne déçoivent pas, permettant d’imprimer des rythmes peu cohérents avec le logo N Line.

La boîte manuelle à six rapports, qui en plus d’être bien décalée, présente une sensation mécanique agréable, presque aussi bonne que celle des boîtes de vitesses de modèles comme la Mazda3, la Ford Focus ou la Honda Civic.

Enfin, en ce qui concerne la consommation, que ce soit en mode de conduite «Normal» ou en «Sport» (ce qui semble améliorer la bonne réponse du moteur en soi), la vérité est que celles-ci se sont avérées plus qu’acceptables.

Sur route comme sur autoroute, ils n’ont pas dépassé les 5 l / 100 km à vitesse constante et profitant de tout l’espace offert par l’i30 SW. En usage mixte, ils ont parcouru les 5,6 l / 100 km et ce n’est que lorsque j’ai exploré davantage les qualités dynamiques de la i30 SW N Line qu’ils ont atteint des valeurs proches de 7 l / 100 km.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Avec l’i30 SW N Line, Hyundai prouve que dans une équipe gagnante, elle bouge aussi, tout pour s’assurer que … elle continue de gagner. Aux qualités déjà reconnues dans l’i30 SW, comme un bon confort / comportement, de l’espace à bord ou un bon équipement, Hyundai a ajouté quelques renforts technologiques qui manquaient déjà.



Sans aller trop loin, la version N Line parvient à donner à l’i30 SW un look plus agressif et sportif.

Il est vrai que l’habitacle continue de miser sur un look plus sobre, mais il n’en est pas moins vrai qu’il continue de révéler une qualité à l’épreuve des critiques, ayant également gagné un renfort technologique important qui a permis d’augmenter la compétitivité de l’i30 SW.

Avec une garantie de sept ans sans limite de kilomètres, un prix qui commence à 25 520 euros, plus de place qu’il n’en faut pour une famille, en plus du look plus sportif de cette N Line qui vous va «comme un gant», la Hyundai i30 SW continue d’être une proposition à prendre en compte dans le segment.