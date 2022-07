La fin de « Resident Evil » expliquée : qui est le vrai méchant ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur la série de jeux vidéo du même nom, « Resident Evil » est le Le nouveau pari d’action et d’horreur de Netflix. La fiction disponible sur la plateforme de streaming à partir du 14 juillet 2022 se déroule dans deux plans temporels différents.

Dans le premier, les sœurs adolescentes Jade et Billie Wesker déménagent à New Raccoon City, une ville d’entreprise préfabriquée, avec leur père Albert, qui est un scientifique de haut niveau chez Umbrella. Petit à petit, ils commencent à découvrir des secrets inquiétants liés à leur père, sa création et la société maléfique derrière tout cela.

Alors que la deuxième chronologie se déroule une décennie plus tard, lorsque le virus T a infecté la plupart des gens et que Jade essaie de trouver un moyen de réparer les erreurs commises par son père. Cependant, dans le processus, il commet ses propres erreurs et met ses proches en danger.

Les sœurs Jade et Billie Wesker dans la première chronologie de « Resident Evil » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « RESIDENT EVIL » ?

Après avoir perdu son emploi pendant six mois, la protagoniste de «Resident Evil» est capturée par une bande de charognards qui comptent la livrer à Umbrella. Lorsque l’échange tourne mal, Jade profite du chaos pour s’échapper et chercher un vieil ami pour l’aider à rentrer chez elle.

Bien qu’il n’obtienne pas le soutien qu’il espérait, il parvient à trouver un transport, cependant, il est laissé à la merci du chef dérangé de la Confrérie. Grâce à l’intervention de Baxter, envoyé par la société dirigée par Evelyn Marcus, il parvient à s’échapper et à trouver une éventuelle solution au virus.

Dans le passé, Jade et Billie s’infiltrent dans l’installation d’Umbrella pour sauver des animaux, mais trouvent un chien infecté qui mord Billie. Bien que son père les aide à s’échapper et élimine toutes les preuves, il ne peut empêcher sa fille de commencer à présenter des symptômes inquiétants.

Cependant, la transformation ne vient jamais, probablement en raison de l’ADN modifié de l’adolescent, qui a été créé par Albert. Cependant, après avoir parlé avec un journaliste, les sœurs décident d’enquêter plus avant et de découvrir des secrets terrifiants d’Umbrella et de leur père.

Pendant ce temps, Albert se débarrasse du journaliste, mais est découvert par Evelyn, qui n’hésite pas à user de toutes ses armes pour qu’il continue à travailler chez Joy. Enfin, ses filles apprennent que leur père est un clone qui les a créées pour assurer leur survie.

Albert est en fait un clone du vrai Wesker dans « Resident Evil » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « RESIDENT EVIL » ?

La réunion des soeurs Wesker

Après les retrouvailles choquantes avec Billie, Jade trouve un moyen de retourner dans sa famille. Bien que sa sœur travaille toujours pour Umbrella, elle lui a assuré qu’elle était en train de mourir et qu’elle voulait juste lui dire au revoir avant que le virus ne l’efface enfin.

De retour auprès de sa famille, la protagoniste de « Resident Evil» analyse le chef du chef zombie et avec son amie Amrita découvre qu’elle peut isoler deux enzymes : une qui motive l’attaque des infectés et une autre qui l’empêche. Tous deux acceptent de faire les tests correspondants, mais Jade ne semble pas disposée à attendre l’autorisation et travaille seule.

De toute évidence, l’expérience tourne mal et se termine par plusieurs morts, dont Amrita, de plus, Umbrella arrive au navire et exige qu’ils remettent Jade en échange de ne pas détruire l’endroit.

le vrai méchant

Lorsque Jade apparaît devant Evelyn, elle découvre qu’elle n’est qu’une marionnette contrôlée par Billie, qui a implanté une puce dans son cerveau qui lui permet de la contrôler à volonté. Pourquoi a-t-il besoin de Jade ? Il a besoin de votre sang pour contrôler le virus qui persiste dans votre corps.

Pour échapper à sa sœur, Jade utilise sa découverte, attirant un grand nombre d’infectés et profitant du chaos pour retourner au navire et appuyer sur le bouton rouge, ce qui envoie un énorme monstre après Billie.

Le problème est que Bea s’est échappée comme sa mère le lui a dit et qu’elle est en grave danger. Bien que la petite fille réussisse à s’échapper, ou à contrôler ? le monstre, Billie la trouve, tire sur sa mère et l’emmène.