The Mandalorian: Comment activer la réalité augmentée Grogu sur votre téléphone

The Mandalorian est devenu le plus grand succès de Disney + jusqu’à présent et l’a confirmé avec une finale de la deuxième saison qui a ravi tout le monde. La série créée par Jon Favreau est déjà un classique et Grogu est devenu une icône pour les amoureux de Star Wars. C’est pourquoi Google a plu aux fans et ajouté une option pour avoir Baby Yoda sur l’écran de votre téléphone. Comment l’activer gratuitement?

El Niño a rapidement pris de l’importance dans la série depuis son apparition dans la première saison et a gagné l’affection des fans. Dans la deuxième partie, il a reçu quelques critiques, mais il est resté parmi les favoris et son vrai nom était même connu. La fin de l’épisode 16 l’avait de nouveau comme protagoniste pour se séparer de Din Djarin.

Comment activer Baby Yoda en réalité augmentée sur votre téléphone?

L’amour pour Grogu n’a pas de limites et au cours des dernières heures, un géant de la technologie a rejoint le phénomène. En utilisant le moteur de recherche Google dans Chrome, vous pouvez ajouter la figure à l’écran avec la réalité augmentée comme cela se produit généralement avec Pokemon Go ou Tik Tok, par exemple.

17 décembre 2020





La première étape est écrivez « Baby Yoda », « Grogu » ou « The Child ». Il apparaîtra une option qui dira « voir en 3D » et, une fois que l’application est autorisée à utiliser la caméra, la fonction sera installée pour profiter du petit personnage dans votre propre maison.

Les fans qui ont déjà essayé l’application étaient fascinés par le fait d’avoir Grogu lui-même sur leurs écrans. « Pourquoi personne ne m’a dit que je pourrais avoir Baby Yoda dans ma chambre simplement en ouvrant Google », était le ton des commentaires des utilisateurs qui ont partagé leurs vidéos avec le protagoniste de The Mandalorian.