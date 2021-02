Hands On: La mise à jour de God of War PS5 permet une expérience vraiment divine

God of War de 2018 est excellent sur PlayStation 4 et restera toujours dans les mémoires comme l’une des exclusivités les plus importantes de la console. Mais la dernière mise à jour du jeu donne l’impression que l’aventure de lancer de hache de Kratos a toujours été conçue pour être jouée sur PlayStation 5. Offrant une résolution absolument solide de 60 images par seconde à une résolution en damier 4K, c’est presque comme si God of War était en fait. une version PS5 déguisée – un peu comme le tout aussi étonnant Ghost of Tsushima.

Nous avons pris le temps de rejouer une partie importante de God of War sur le matériel de la génération actuelle, et honnêtement, nous avons été époustouflés. Cela avait déjà l’air sensationnel sur le système Sony vieux de sept ans, mais quand il a le double de la fréquence d’images avec laquelle travailler, il n’y a tout simplement pas de retour en arrière. De plus, la résolution accrue signifie qu’elle est incroyablement nette sur un bon écran 4K. Nous avons passé au moins quelques minutes à réexaminer les détails du modèle de personnage de Kratos. Si vous pensiez que sa barbe était impressionnante auparavant, vous allez vous régaler.

Toutes les captures d’écran utilisées dans cet article ont été prises directement à partir de notre PS5. Nous n’avons utilisé aucun filtre et nous n’avons édité aucune des images (vous pouvez cliquer dessus pour une meilleure apparence).

Encore une fois, cependant, ce sont les 60 images par seconde et soyeuses qui élèvent God of War à de nouveaux sommets vertigineux. Sur PS4 Pro, le mode « performance » du jeu permettait à la cadence d’atteindre ce sacré 60, mais beaucoup plus souvent qu’autrement, elle oscillait autour de 40 à 50. Cela pourrait conduire à une sensation incohérente lors des combats, car l’image- la vitesse descendait parfois et augmentait et descendait et augmentait pendant que le champ de bataille se déroulait. Certainement pas idéal pour un jeu d’action.

Avoir ce 60fps verrouillé est énorme pour un jeu comme God of War – et pas seulement à cause de la fluidité. En effet, ce sont les animations souvent complexes de Kratos qui récoltent des avantages significatifs. Sur PS5, il y a une nouvelle fluidité à combattre alors que notre anti-héros chauve passe d’une action à l’autre dans un style homogène. À son tour, il est plus facile de lire chaque situation à l’écran et de réagir en conséquence.

En fin de compte, il ne s’agit que d’une augmentation relativement simple de la fréquence d’images et de la résolution – mais la différence que cela fait pour un jeu déjà exceptionnel ne peut être ignorée. Il va sans dire que c’est la meilleure façon de découvrir God of War. Si vous possédez une PS5 et que vous avez raté l’un des meilleurs jeux de la génération précédente, vous savez quoi faire (et il convient de mentionner qu’il est disponible dans le cadre de la collection PlayStation Plus). Mais même si vous vous êtes déjà frayé un chemin à travers cette épopée nordique, ces améliorations valent toujours la peine d’être vérifiées pour le spectacle seul.

