Outre Scarlett Johansson : Emma Stone et Emily Blunt envisagent de poursuivre Disney

Le stagiaire entre Scarlett Johansson et Disney a explosé jeudi après-midi lorsque l’actrice a décidé de poursuivre la société Mickey Mouse pour rupture de contrat. quand tout neuf Veuve noire dans les cinémas et Disney + simultanément. C’est pourquoi cette question a suscité des plaintes de la part d’autres comédiennes qui suivront leur chemin, comme Emma Stone et Emily Blunt. Connaissez les détails!

Selon le rapport de Le journal de Wall Street, l’interprète de Natasha Romanoff Il n’a jamais donné son consentement pour que la bande soit également diffusée sur le service de streaming. « Ignorer les contrats des artistes responsables du succès de leurs films pour promouvoir cette stratégie myope viole leurs droits et nous espérons le prouver devant les tribunaux. »l’un de ses avocats a communiqué.

Au cours des dernières heures, la polémique s’est amplifiée, selon les informations de Matt Belloni, ancien rédacteur en chef de Le journaliste hollywoodien: « La star de Cruella, Emma Stone, évaluerait ses options ». Ce n’est pas tout, car il a également dit que Emily Blunt pourrait sortir pour parler après la récente première de Croisière dans la jungle, après avoir qualifié Disney d’« entreprise difficile » en matière de négociation.

« Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où des talents hollywoodiens s’opposeront à Disney et indiqueront clairement que quelle que soit l’intention de la société, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats. », John Berlinski, avocat de Scarlett. Belloni a déclaré que il y a plus d’artistes qui vont poser le même problème, même s’il semble qu’ils n’iront nulle part.







Pour le moment, aucune communication n’a été émise du côté de Emma Pierre Oui Émilie émoussée, mais leurs représentants légaux devraient partager leurs réflexions sur l’affaire. Pendant ce temps, le président de Marvel Studios, Kévin Feige, est « en colère et honteux » de la situation, ayant été l’un des principaux opposants aux films sortis sur Disney +. Cela semble être un sujet qui amènera plus de discussion, donc cela ne fait que commencer.