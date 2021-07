Rick Astley dépasse le milliard de vues sur YouTube

Le « Rickrolleo » a longtemps été l’une des peurs les plus imprégnées dans l’esprit des internautes à l’époque des premiers mèmes viraux sur Internet. L’idée même de se retrouver devant le rythme entraînant de « Never Gonna Give You Up » au lieu de l’avancée tant attendue du film du moment ou de tout autre sujet dans les tendances, a réussi à augmenter la popularité de ce sujet parmi les jeunes générations.

Le chanteur Rick Astley, exceptionnel « one-hit Wonder » des années 80, a rejoint grâce à cette chanson pop désormais emblématique à la liste de sélection des chansons qui dépassent le milliard de vues sur YouTube, déclarant à travers une déclaration « Je suis un gros problème ».

Dans ce groupe sélectionné de reproductions sur YouTube, des chansons classiques de la culture populaire telles que « Take On Me » du groupe norvégien A-Ha, Nirvana et leur single « Smells Like Teen Spirit » et le légendaire groupe de rock Queen et leur hymne d’opéra « Rhapsodie bohémienne »

Pour célébrer cette réalisation impressionnante, Rick Astley a annoncé son intention de sortir une édition limitée de « Never Gonna Give You Up » sur un single en vinyle couleur de sept pouces, avec la version Pianoforte de la chanson, qui est apparue sur la compilation 2019, » Le meilleur de moi-même ». La prévente est disponible sur ce lien.

Rick Astley redeviendrait viral via sa plate-forme sur TikTok, où il s’est enregistré en train de se balancer au rythme de certains de ses artistes préférés, tels que REM, The Strokes et Slipknot. Depuis le moment où il a ouvert sa plateforme sur le réseau social, Astley a réussi à accumuler un incroyable 1,9 million de followers.

En 2020, Rick Astley a également offert à ses fans une reprise de « Everlong », une chanson du groupe de hard rock Foo Fighters. Le chanteur entretient une amitié avec Dave Grohl, chanteur du groupe depuis 2018 lorsqu’il a été invité à chanter avec eux au festival Summer Sonic au Japon, partageant les scènes à diverses reprises depuis lors.