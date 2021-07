La star de « SNL » Michael Che fustigée pour ses publications sur Instagram à propos de Simone Biles

Le comédien de « Saturday Night Live » Michael Che a déclenché une réaction après que son compte a publié des blagues offensantes sur la gymnaste Simone Biles sur Instagram.

Biles, 24 ans, a surtout reçu un soutien écrasant après s’être retirée de la finale par équipe, puis a décidé de ne pas participer à la finale de gymnastique individuelle féminine dans le but de se concentrer sur sa santé mentale.

Cependant, des captures d’écran des histoires Instagram de Che qui ont ensuite été publiées sur le compte Twitter BallerAlert semblent montrer que l’hôte de « Weekend Update » avait d’autres idées.

Le Che a fait face à des réactions négatives pour des blagues offensantes sur Biles publiées sur son compte Instagram. NBC / Getty Images

« Mec, je veux me moquer des biles de Simone », a déclaré un message.

Cela a été suivi par ce post: « J’ai eu comme 3 minutes de blagues sur Simone Biles dans ma tête. Je vais à la cave ce soir pour les dire dans un microphone. Comme disent les enfants abrutis, je choisis la violence. »

Le compte de Che a publié une blague que quelqu’un lui avait envoyée à propos de Larry Nassar, l’ancien médecin américain de gymnastique et délinquant sexuel condamné qui est accusé d’avoir abusé de centaines de filles et de femmes, dont Biles.

« Putain, c’est rugueux, absolument insipide 9/10 », a déclaré le message. Le message a également donné une blague raciste que quelqu’un a envoyée à propos de Biles un 8 sur 10.

Plus tard, le Che a écrit dans ses histoires, en utilisant le même arrière-plan, la même police et le même format que les messages originaux : « maaannnn, je me suis fait pirater aujourd’hui. Je ne peux pas croire qu’ils m’ont eu. maintenant, j’ai changé mon mot de passe et tout .. de toute façon, vous entendez tous parler de dababy tho .. ? C’est fou .. iight.

Le rappeur DaBaby a fait l’objet de nombreuses critiques plus tôt cette semaine pour ses propos homophobes sur les personnes vivant avec le VIH/sida.

On ne sait pas si le message « piraté » du Che était une véritable défense ou une blague.

La réaction aux messages du Che a été rapide.

« Larry Nassar a agressé sexuellement plus de 300 gymnastes, dont Simone Biles. Les blagues sur cette immense violence ne sont jamais acceptables. » tweeté Farrah Kahn, défenseure de la justice de genre.

« Michael Che – et tous ces clowns idiots qui se disent comédiens doivent garder le nom de Simone hors de leur bouche », podcasteur Carolyn Hinds a écrit dans un tweet.

Che a depuis effacé sa page Instagram, à l’exception d’un article montrant un morceau de gâteau au fromage avec une bougie dedans et une boisson sous-titrée « Joyeux anniversaire à meeeeeeeeeeeeee ».

Les gestionnaires et les publicistes du Che n’ont pas répondu aux demandes de commentaires vendredi. Les représentants de NBC et de « SNL », où Che est co-auteur principal, n’ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

NBCUniversal est la société mère de NBC et de NBC News.

Les représentants de HBO Max, qui diffuse la série de sketchs comiques de Che, n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Biles a été largement saluée pour sa bravoure à parler de la santé mentale dans le sport.

Le procureur général adjoint du Texas, Aaron Reitz, a également été critiqué après avoir qualifié Biles d' »embarras national » mardi. Il a ensuite publié des excuses sur Twitter.

« Simone Biles est une vraie patriote et l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps », a-t-il déclaré.

